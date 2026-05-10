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MiLB》道奇台灣新星柯敬賢雙響！創生涯單季最多轟、登隊內全壘打王

2026/05/10 12:28

柯敬賢。（資料照，取自道奇1A官方X）柯敬賢。（資料照，取自道奇1A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，今天面對天使1A擔任先發第4棒指定打擊，上演生涯首次單場雙響砲，不僅創下單季全壘打新高，也登上隊內全壘打王。

柯敬賢上季在亞利桑那新人聯盟（Arizona Complex League）出賽53場，繳出.367/.487/.539的恐怖打擊三圍，攻擊指數高達1.026，敲出4轟、30分打點，加權得分創造值（wRC+）高達142；不過來到1A後面臨撞牆期，32場出賽打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數0.636、0轟、4打點，wRC+僅88。

今年柯敬賢調整打擊機制，因此延長春訓，也收到巨大回報，今天賽前出賽20場就已經扛出4轟，追平去年全壘打數。今天柯敬賢1局上首打席就敲出一壘安打，3局上把握住投手失投球，夯出中外野方向陽春砲，幫助球隊3：2超前，本季第5轟出爐，同時也創下個人旅美生涯單季最多轟紀錄。

7局上柯敬賢在1出局二壘有人時上場打擊，這回同樣狙擊對手失投球，夯出中右外野方向2分砲，上演單場雙響砲，幫助道奇1A擴大領先為9：6，同時這也是他本季第6轟，一口氣登上隊內全壘打王。9局上柯敬賢又補上1支一壘安打完成單場「鐵支」，最終道奇1A以10：8獲勝，柯敬賢此役5打數4安打包含2轟，貢獻3分打點，賽後打擊率0.299、攻擊指數1.012。

守護者3A與小熊3A之戰，兩位台灣混血重砲費爾柴德（Stuart Fairchild）與強納森‧龍繼續同場較勁，「費仔」今3打數0安打吞2K，選到2保送，賽後打擊率0.298、攻擊指數0.954；「龍仔」則是5打數3安打貢獻2打點吞1K，連續2戰猛打賞，賽後打擊率0.310、攻擊指數0.799。

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