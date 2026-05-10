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MiLB》台灣新星林盛恩先發4局飆5K！揮別二刀流後本季防禦率卻破5

2026/05/10 11:42

林盛恩。（資料照，取自紅人1A官方X）林盛恩。（資料照，取自紅人1A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人1A的台灣新星林盛恩今年專職投手，今天面對費城人1A迎來本季第5場先發（第6場出賽），主投4局送出5次三振，失掉5分吞下本季第2敗，防禦率破5。

林盛恩去年在新人聯盟投10場、30.1局送出40次三振，防禦率2.67，獨立防禦率（FIP）4.43，ERA+204、1A投5場、16.2局送出21K，防禦率3.78，FIP為2.89，ERA+115；合計整年防禦率3.06，FIP為2.88，ERA+161。

今年紅人決定讓林盛恩專注朝向先發投手養成，今天迎來本季第5場先發，開賽就連飆2K、前2局上演6上6下還猛飆4次三振。不過3局上林盛恩遭遇亂流，1出局後投出觸身球，接著因捕手暴傳失誤丟掉非自責分，該局林盛恩又投出保送，所幸最後飆K化解危機。

4局上林盛恩續投，結果遭到重傷害，開局就連續遭3支安打包含2支二壘安打狙擊失分，2出局後又被敲二壘安打與滾地安打，一口氣丟掉4分，最後林盛恩製造滾地球抓下第3個出局數，結束今天投球任務。此役林盛恩投4局用77球有47顆好球，被敲5安失5分（4責失），投出5次三振、1四壞與1觸身球，防禦率漲至5.32。

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