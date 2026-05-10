MLB》前道奇薪水小偷在小熊大復活！連3戰夯長打、攻擊指數達1.132

康佛托。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1年1700萬美元加盟道奇、卻打得稀爛無比的前明星外野手康佛托（Michael Conforto），今年加盟小熊大爆發，不只是找回明星身手，更是繳出生涯年成績單。今天他面對遊騎兵又有長打演出，可惜最終小熊0：6遭完封，中止近期10連勝。

康佛托上季例行賽出賽138場，打擊三圍.199/.305/.333、攻擊指數0.637，敲出12轟、36分打點，wRC+83，勝利貢獻值（fWAR）更是-0.6，等於他一上場就在傷害球隊，因此季後賽道奇完全沒有帶他上場。不過今年改披小熊戰袍後，康佛托徹底脫胎換骨，先前2場比賽合計7打數敲5安打，包含2支二壘安打和1轟，是小熊本季能2度10連勝的重要功臣。

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今天康佛托開賽又馬上敲出二壘安打，本季第7支、連續3戰有長打演出，可惜後續隊友無法送他回本壘得分。3局上康佛托纏鬥6球選到保送，可惜後面雖然有強勁擊球，但未再敲安，最終4打數1安打吞1K選到1保送，打擊三圍「下滑」至.364/.473/.659、攻擊指數1.132。康佛托近7戰18打數8安打包含2轟，打擊三圍高達.444/.524/1.000。

然而小熊打線今天全場僅敲出4支安打，雖然獲得6次四壞保送，但得點圈13打數0安打，成為連勝中斷關鍵原因；強投卡布雷拉（Edward Cabrera）今天先發表現也不理想，投5局被敲7安含2轟失5分，送出6K、1BB，吞下本季首敗，賽後防禦率3.88。今天小熊輸球，加上勇士贏球，目前兩隊戰績都是27勝13敗，並列大聯盟龍頭。

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