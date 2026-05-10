足球》高雄Attckers日籍中場若林美里歸化 為台灣女足添戰力

木蘭聯賽高雄 Attackers FC主場對戰台中櫻花，最終5球大勝。（球隊提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026木蘭聯賽進入尾聲，高雄 Attackers FC於楠梓足球場迎來本季主場最終戰，最終以5：0強勢奪勝，不僅持續維持本季主場不敗紀錄，更在滿場球迷見證下，陪伴背號16號曾雯婷與背號10號Daiana完成職業生涯於主場最後一戰。

此外，高雄 Attackers FC也迎來重大好消息，長期深耕台灣木蘭聯賽的日籍中場好手若林美里，正式完成歸化程序，未來將有機會為台灣女足效力，替台灣戰力再添重要拼圖。

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比賽開賽後不久，高雄 Attackers FC率先發動攻勢，第11分鐘，若林美里後場精準長傳策動進攻，塚本奈緒左路高速突破後送出傳中，上辻佑實禁區前沿左腳勁射破網，幫助球隊取得1：0領先。第41分鐘，高雄 Attackers FC再度打出快速反擊，濱本瑪琳推射得分，將比分擴大為2：0。

比賽來到下半場，高雄 Attackers FC攻勢持續猛烈，第70分鐘，濱本瑪琳破門，濱本瑪琳頭槌破門，完成精彩帽子戲法，傷停補時第92分鐘，李宛珍補射入網，將比分鎖定在5：0，為本季主場最終戰畫下完美句點。

高雄 Attackers FC（右）曾雯婷與Daiana（左），完成職業生涯於主場最後一戰，賽後歡送會。（球隊提供）

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