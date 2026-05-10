MLB》提前復出卻3局失5分核爆！道奇57億塞揚強投：不是我想要的...

史奈爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇1.82億美元（約新台幣57億）兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）今天提前傷癒復出，然而先發面對勇士僅投3局狂失5分，吞下本季首敗，賽後史奈爾坦言，這並非他所想要的結果。

道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先前因下背部疼痛，只投1局提前退場，原本預計不用進傷兵名單，但昨天突然臨時大轉彎，仍讓他躺進15天傷兵。道奇也因此決定讓原本要再多投一場復健賽的史奈爾提前復出，而今天也正好是他的搖頭娃娃日。

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只是史奈爾本季初登板表現不理想，投3局就用多達77球，被敲6安失5分（4責失），投出5次三振、2次保送，防禦率12.00，道奇最終2：7輸球，史奈爾吞下敗投。賽後回顧今天表現，史奈爾直言：「很不甘心，我的目標是不要失分，掉了5分真的很懊惱。」

史奈爾強調，自己身體狀況非常好，球威也沒問題，同時也漸漸找回觀察打者揮棒、解讀對手想法的感覺，「只是還有很多需要檢討的地方，3局就投77球，這並不是我期望的結果。」

對於因葛拉斯諾進傷兵而被道奇請求提前復出，還是對上大聯盟戰績最佳之一的勇士，史奈爾表示：「在他們開口問我之前，我就已經答應了。我很想上場先發，很想對上勇士這種強隊。我已經準備好了，只是還必須投得更好。」

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