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MLB》洋基怪投延長賽「致命選擇」被說再見！賽後嘆：我的直覺錯了

2026/05/10 13:25

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在延長賽10局下被釀酒人高飛犧牲打說再見，牛棚左投希爾（Tim Hill）該半局的一次守備選擇判斷失誤，原本能輕鬆抓到的出局數沒拿到，最終付出慘痛代價。賽後希爾坦言，自己的直覺錯了。

洋基靠著火球少主施利特勒（Cam Schlittler）6局無失分好投，6局打完取得2：0領先，然而洋基牛棚在7、8兩局各丟1分遭追平。10局上雖然打回超前分，但10局下克魯茲（Fernando Cruz）登板後被敲追平安，此時1出局一二壘有人，希爾上場後援，洋基的唯一目標就是將戰線延長至第11局。

希爾登板後面對左打的圖榮（Brice Turang），詭異出手角度成功讓打者擊出投手丘前偏一壘側的軟弱滾地球，眼看只要穩穩傳一壘就能抓下第2個出局數，但希爾撿起球後卻選擇傳往三壘，當時三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）甚至還沒進壘，因為他根本沒預料這顆球會傳過來。最終釀酒人形成「All Safe」的滿壘局面，下一棒康崔拉斯（William Contreras）敲出再見高飛犧牲打。

如果希爾當下選擇先傳一壘，康崔拉斯就會成為該半局第3個出局數，可惜最終事與願違。希爾賽後坦言：「我投了一顆好球，但做了錯誤決定。我的直覺告訴我要傳三壘，但我的直覺錯了。」他也說，這一切都是時間點問題，事後來看確實是錯誤決定，但當下他的節奏告訴自己，就是要傳三壘，「很失望。我覺得自己該投的球都有到位，只是該把球傳到哪這件事上，我沒有做出正確決定。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，當下只有1出局，能抓下第2個出局數絕對是當務之急，而希爾可能是過於求好心切，「Timmy平常其實非常擅長處理這種球，尤其是他讓打者製造這麼多滾地球。我覺得那就是一次失誤，加上有點太過積極了。」

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