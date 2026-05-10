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NBA》「我是我，他是他」米契爾關鍵時刻球給哈登 賽後大讚隊友

2026/05/10 13:14

哈登、米契爾。（資料照，路透）哈登、米契爾。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕36歲老將哈登（James Harden）擺脫前兩場低迷，今在東部準決賽G3第四節關鍵時刻連拿7分，幫助騎士以116：109扳回一城，攻下35分的米契爾（Donovan Mitchell）也對隊友表現讚譽有加。

騎士系列賽在客場苦吞2連敗，哈登兩戰命中率僅32.1%，外線命中率更只有9.1%，合計發生11次失誤，被視為頭號戰犯，不過回到克利夫蘭找回身手，在第四節倒數2分鐘活塞緊咬比分時挺身而出，在最後90秒連拿7分，助隊捍衛主場，此役14投8中貢獻19分、7助攻，其中9分集中在第四節。

米契爾此役手感不俗，上半場拿下20分，全場35分作收，第四節關鍵時刻放心把球交給哈登處理，兩人在最後1分29秒聯手打出10：5的攻勢，延續季後賽主場5連勝。

「因為他是James Harden，」米契爾賽後指出，「我是我，他是他，這正是我們這個組合如此難以防守的原因，你根本不知道該選擇防守誰，我們彼此互相信任，這正是這些關鍵時刻能夠發生的原因。」

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）則說，這就是自己多年來認識的哈登，「這就是我們熟悉的他，我們今晚非常需要他，他進攻手段的多樣性令人印象深刻。」

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