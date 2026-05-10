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NBA季後賽》湖人第三節崩盤創史上首見恥辱紀錄！詹姆斯：還有機會

2026/05/10 13:49

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在西部季後賽G3慘遭雷霆打爆，在自家主場陷入0勝3敗絕境。然而湖人此役半場打完其實還取得領先，未料易籃後大崩盤，創下史上首見不名譽紀錄。

湖人上半場三分球命中率達到55%，包含八村壘、肯納德（Luke Kennard）等人都在外圍開砲，次節團隊更是單節61.1%命中率、三分75%，半場打完取得59：57的些微領先；然而第三節湖人卻遭雷霆打得暈頭轉向，特別是米契爾（Ajay Mitchell ）3投3中攻下9分，加上湖人眾將手感下滑，單節被打出33：20猛烈攻勢，也成為勝負分水嶺。

事實上，湖人在G2半場打完，也一度取得58：57的領先，但同樣在易籃後遭到雷霆無情爆打，最終大比分落敗。根據《OptaSTATS》指出，湖人成為史上第一支在連續2場季後賽中半場領先，卻最終2場合計輸超過40分的球隊。

湖人陷入0：3落後的絕對劣勢，41歲老將詹姆斯（LeBron James）賽後談到球隊在第三節的崩盤時表示：「我們失去了能量，失去了拚勁。」對於球隊的處境，他簡單回應：「我沒有生氣或失望，我們還有一線生機，這是你唯一所求了。」

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