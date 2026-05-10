TPBL》包辦得分王、抄截王 克羅馬勇奪年度外援

克羅馬奪下年度外援。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL今天公布，本季ALUXE TPBL年度外援由桃園永豐雲豹克羅馬（Lasannah Kromah）獲選，在媒體與球迷綜合加權評選中以45.1%總佔比居冠，擊敗德魯（25.5%）與馬可（16.6%），成功拿下年度外援殊榮。

克羅馬本季出賽30場，繳出場均24.2分、7籃板、6.5助攻與2.8抄截的全能數據，不僅穩居聯盟得分王與抄截王，更在攻守展現高度影響力，成為聯盟最具代表性的全方位外援之一。

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作為雲豹的進攻核心，克羅馬不僅是主要得分火力來源，更扮演球隊攻守轉換的關鍵推動者，憑藉抄截後的快速推進能力，多次帶動球隊打出反擊攻勢，成為體系中不可或缺的節奏發動點。在比賽關鍵時刻，他也多次挺身而出，展現穩定的終結能力，是球隊倚賴的決勝選擇之一。

整季維持高水準輸出之下，克羅馬亦曾兩度獲選單週最有價值球員以及一次單月最佳外援，展現長時間穩定且具主宰力的表現。

在克羅馬的帶領下，桃園永豐雲豹本季以例行賽龍頭之姿挺進季後賽，整體競爭力與攻防穩定性大幅提升，成為本季最具話題與實力兼具的球隊之一。聯盟表示，年度外援評選除數據表現外，更重視對球隊戰績與比賽影響力，而克羅馬在攻守兩端的全面貢獻，使其獲得評審高度共識，最終脫穎而出。

本季「ALUXE TPBL年度外援」獎項由首席婚戒品牌 ALUXE 亞立詩獨家冠名贊助，並提供新台幣3萬元購物金予得主，為年度榮耀增添象徵意義。

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