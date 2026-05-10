中職》「高技巧急煞」跑壘玩弄守備？王勝偉還原當下還說抱歉

王勝偉。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將42歲老將王勝偉，昨4局下展現高技巧跑壘，繞過三壘急煞的假動作騙出一壘手朱育賢攔下外野回傳球，躲過郭天信的「雷射肩」，在對方轉傳當下，趁隙回本壘搶攻分數。

王勝偉搶攻本壘成功，轉播當下拍到三壘指導教練詹智堯有些偷笑。而昨天賽後，味全龍一壘手朱育賢則坦言，處理球上有小瑕疵。

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今天賽前被問及當下，王勝偉先反問：「教練有說什麼嗎？」王勝偉解釋，和三壘指導教練詹智堯中間有些默契配合出狀況，過三壘時本來稍微停頓，幸運的是，對方似乎本來以為他們要搶攻本壘，後來才攔截球，他才有機會成功。

王勝偉說：「守備比較可以掌握，但跑壘時沒辦法往後看，還是要依賴三壘指導教練輔助，要運用技巧騙對方是不可能，都是剛好碰巧而已。」

王勝偉也說，事後詹智堯還問他，當下將他擋下，怎麼看他又往本壘衝，「我看唇語把『停』誤解成『go』。還好都是同學，他沒有嚴厲的眼神。總教練鼓勵我們積極搶壘，積極是第一要件，但跑壘時看不到的部分要依賴三壘指導教練，比數接近的時候不能有這種默契誤會，早上來球場也先跟教練說抱歉。」

解釋過後，王勝偉開玩笑補充說：「對方中外野手是郭天信耶，我年輕的時候也不一定敢挑戰，如果中外野是詹智堯，我就直接衝了。」

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