中職》命運交響曲！林岱安轉戰富邦神隱 張翔把握機會竄起

統一獅張翔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕去年季後統一獅捕手林岱安行使FA權利轉戰富邦悍將，今年球季23歲小將張翔把握機會竄起，適時頂上林岱安出走所留下來的捕手戰力空缺，本季張翔以捕手身分出賽12場其中11場先發，共蹲92.1局沒有出現失誤，有2次捕逸，盜壘阻殺率高達5成71，累計打擊率2成50，外帶1轟和4分打點。

獅隊主戰捕手陳重羽出賽20場有17場先發，共蹲152.1局發生2次失誤，盜壘阻殺率1成67，累計打擊率3成08，另外，19歲小將吳柏賢蹲1局，張翔稱職扮演獅隊2號捕手角色。

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2021年張翔從平鎮高中畢業投入中職季中選秀獲獅隊第2輪指名，對於他的竄起，獅隊總教練林岳平指出，其實去年下半季有預感林岱安會行使FA出走，當時一軍就配置3名捕手，只是張翔只打1、2場比賽就因傷整季報銷，目前看起來張翔守備超乎預期，打擊也不錯。

張翔一軍生涯盜壘阻殺率高達7成、共抓到7人次，二軍生涯盜壘阻殺率也有4成60、共抓到52人次，防盜能力令人激賞，餅總認為，傳球本來就是張翔的強項，而他已經準備好幾年了。

反觀林岱安轉戰富邦宛如人間蒸發，只在一軍出賽8場11打數0安打，共蹲35局對方發動4次盜壘全數成功，4月23日遭降二軍，目前還沒回到一軍。

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