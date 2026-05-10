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中職》細思執教千場重大意義 葉總感謝味全跟富邦

2026/05/10 17:02

味全龍總教練葉君璋昨日達成生涯執教第1000場的里程碑，同時也取得執掌龍隊的第300勝。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋昨日達成生涯執教第1000場的里程碑，同時也取得執掌龍隊的第300勝。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕味全龍隊總教練葉君璋，昨率隊作客新莊，在執教生涯第1千場進帳味全時期的300勝、生涯469勝。生涯執教過義大（後續轉賣給富邦）和味全，葉總今天再次提及生涯執教千場，直言要感謝球團給予機會。

葉總說：「其實本來沒想過，後來這樣想一想，我覺得要感謝老闆給我很多機會。沒有老闆支持，不可能達到，感謝味全給我這個機會。」

葉總坦言，球團的支持對他而言重要，畢竟球隊這兩年成績不算很好，他自己也知道有一些聲音，「雖然我不會去看，但也知道球迷或球隊內部，也許有些聲音，老闆也有壓力，但他選擇相信我，我覺得這點很重要。」

味全龍隊剛重新組軍時，決定延攬葉君璋擔任總教練。葉總說：「當下也有考慮說要不要來這個環境，那時候覺得，我在美國有基地跟新人聯盟經驗，對一支新組成的球隊，可能很少有人清楚應該怎麼做，就算不是當總教練，我也許可以盡我的力量去幫助這支球隊。」

葉總同時也對前東家富邦表達感謝，他說：「老實講，富邦也很照顧我，是我自己當時成績沒帶好。」葉總說，不管職位是什麼，他因為喜歡棒球這個環境，所以持續留在這個環境。

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