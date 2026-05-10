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中職》「我曾懷疑自己真的適合打棒球嗎？」 曾家輝淚謝媽媽

2026/05/10 17:09

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天是母親節，23歲的樂天桃猿新秀投手曾家輝，棒球之路走得並不順遂，賽前談起媽媽數度掩面落淚，在這個特別的日子，他想對媽媽說，「媽媽，祝妳身體健康，母親節快樂，我愛妳！」

曾家輝到了成德國中才正式接受棒球科班訓練，但幾乎沒有上場機會，原本守二游的他國三改練投手，國中畢業考量出賽機會加上想家，選擇到台中新社高中延續棒球路，只是依舊名不見經傳，到了台體大球技才有所突破，升大三暑假決定選秀獲樂天第4輪指名，經過多年培養，目前已是球隊先發輪值唯一固定的本土投手，本季先發5場戰績1勝0敗，防禦率2.73，每局被上壘率0.91，表現不俗。

曾家輝棒球之路起步較晚，中途改練投手，高中又非名校出身，如今以先發投手身分在職棒戰場揮灑球技，回首來時路，他說真的很不容易，幾度想要放棄，甚至懷疑自己真的適合打棒球嗎？如果不是家人的支持，他可能已經放棄不打球了。

今天賽前曾家輝受訪結束後，請他應景地談一下老媽，此時，他突然眼眶泛淚，只講幾句話就頻頻用練習衣擦拭淚水，感性的他說，「爸爸媽媽都滿支持我打球，他們不會特別說，你要打到什麼程度，要我開心打球，不想打就回家，就是........不想讓家人失望，不管投得好或不好，他們都會鼓勵我說投得很棒啊之類的。」

樂天桃猿曾家輝。（記者陳志曲攝）樂天桃猿曾家輝。（記者陳志曲攝）

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