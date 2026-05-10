日職》徐若熙、大關友久被打爆降二軍 前洋聯勝投王力拚重返一軍

東浜巨。（資料照，取自軟銀鷹官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀台灣火球男和強投大關友久相繼被打爆下放二軍，先發輪值出現空缺，累積76勝的前洋聯勝投王東浜巨對此表示，會盡快讓自己調整到最佳狀態。

東浜巨曾在2017年以16勝摘得太平洋聯盟勝投王，今年開季在二軍出發，昨日睽違15天再度先發登板，面對阪神二軍主投2局被敲4安失2分，2分都不是自責分，最終吞下敗投，目前在二軍出賽6場，累積3勝3敗，防禦率為3.38。二軍監督齊藤和巳賽後指出，先前是為了調整身體狀況才拉長登板間隔，目前重新出發並無大礙。因為隔了一段時間沒投，能平安投完就是好事，目前狀態算是中規中矩。

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東浜巨受訪表示，能像這樣重新回到場上投球，很感謝球隊的考量，最重要的是能正常出賽，且投完後身體沒有負擔，雖然今天投球時還帶有測試的感覺，但下一場比賽應該就沒問題了。

對於今日僅投2局，東浜巨坦言並不滿意，「球速雖然有投出來，但變化球的控球還是不太好，但只要能拋開不安繼續投下去，相信狀態會順利回歸，下場比賽我會努力修正。」

由於徐若熙和大關友久因狀況不佳被下放一軍，這讓先發輪值出現空缺，這對其他人是大好機會。東浜巨對此回應：「不論情況如何，我該做的事是不會變的，最重要的就是盡快提升狀態，準備好重返一軍，我不會操之過急，而是會踏實地讓狀態重回巔峰。」

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