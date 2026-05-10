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田徑》「揮別前役不好的心情」羅佩琳木南道孝記念賽奪金再創最佳

2026/05/10 18:18

羅佩琳團隊，左起治療師蔡丞哲、教練陳柏成、羅佩琳、經紀人查爾斯。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳團隊，左起治療師蔡丞哲、教練陳柏成、羅佩琳、經紀人查爾斯。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕田徑女子400公尺跨欄好手羅佩琳，今在日本大阪「第13回木南道孝記念陸上競技大會」中，以56秒98創下個人最佳成績勇奪金牌，同時也是生涯首度跑進57秒內，持續為名古屋亞運備戰調整。

羅佩琳是第4次參與該賽事，去年也在同樣的場地突破了維持長達7年半的個人紀錄，並接續在2025台灣國際田徑公開賽的預賽，再次突破成績以57秒44達標2026名古屋亞運，終於圓了她追求已久的亞運目標。

羅佩琳400公尺跨欄的賽季在今年5月初展開，上週在靜岡國際田徑公開賽跑出58秒17，她表示，過程中有很多細節沒有做好，但感覺自己的身體狀態是好的，有了上週的經驗，在本場賽事更專心地執行欄間策略，通過終點時看到秒數是56開頭，覺得不敢置信，最終也收穫了她在海外C級賽事的首面金牌。

羅佩琳在木南道孝記念田徑賽奪下金牌。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳在木南道孝記念田徑賽奪下金牌。（查爾斯運動行銷提供）

羅佩琳說：「今天其實沒有為自己設定秒數要跑多少，目標就是要把第6個欄做好，好好去完成這個階段性的目標。上個禮拜的比賽這個欄沒有做好，所以這個禮拜在大阪的移地訓練，自己就一直思考要怎麼去調整。放下靜岡比不好的心情，好好專注在大阪這場，大阪長居的這個田徑場很好跑、天氣也很舒服，然後也很感激大阪給我這個機會，讓我可以第4次來到這裡比賽。」

對於跑出佳績，羅佩琳特別感謝團隊以及贊助商們一直以來對自己的協助，讓自己可以全心投入在訓練、比賽之中。

羅佩琳賽後對於團隊分工分享道：「首先要感謝經紀人查爾斯，這兩個禮拜來陪我在日本，幫我張羅吃的、住宿、機票、交通、還有移地訓練的場地等等。」

另外羅佩琳說：「還要感謝陳柏成教練，在他飛來日本前，遠端幫助我安排課表，這禮拜也飛到大阪幫我為這場比賽做調整，今年欄間策略的調整，他給了我很多的鼓勵，我跑出去的時候似乎還聽到觀眾席他大喊：『佩琳，第六支欄！』讓我可以勇敢去突破自己的恐懼。」

羅佩琳在木南道孝記念田徑賽奪下金牌。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳在木南道孝記念田徑賽奪下金牌。（查爾斯運動行銷提供）

同時羅佩琳也提到，「謝謝唯心運動物理治療所的蔡丞哲院長，特地排開手邊工作來日本協助我，幫我做訓練及賽前的治療，甚至還幫我調整床及睡姿，讓我今天比賽的時候，肌肉狀態都很舒服。謝謝楊承樺營養師團隊的幫忙，每天都幫我做飲食建議，讓我可以很清楚知道每天該準備什麼、該吃什麼，身體的反饋也都能即時幫我調整。還有謝謝我的贊助商們：萬泰科技、永齡基金會、新光三越、濰視眼科、FOOTER還有各個裝備、營養品的贊助商，因為有他們的幫助，讓我可以放心地訓練以及安排適合的國際賽事，真的很感謝他們願意支持及相信我。」

羅佩琳不忘感謝家人、男友和粉絲，「最後，要感謝一直支持我的男友、家人和粉絲們，他們是我心裡強大的動力，有他們的鼓勵，讓我可以放心去追求夢想。」羅佩琳下一場賽事預計是2026新北國際田徑公開賽，她希望能夠持續穩定目前欄間的節奏，繼續尋求突破自我成績。

羅佩琳在木南道孝記念田徑賽奪下金牌。（查爾斯運動行銷提供）羅佩琳在木南道孝記念田徑賽奪下金牌。（查爾斯運動行銷提供）

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