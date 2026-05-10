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拔河》葉政彥當選協會新任理事長 以2029卡爾斯魯爾世運會為目標

2026/05/10 18:30

拔河協會召開第九屆第一次會員大會，葉政彥當選拔河協會第九屆理事長。（拔河協會提供）拔河協會召開第九屆第一次會員大會，葉政彥當選拔河協會第九屆理事長。（拔河協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕中華民國拔河運動協會於今召開第九屆第一次會員大會，經過全體出席會員投票，由體育運動總會會長葉政彥高票當選拔河協會第九屆理事長，順利完成4年1度的改選。

卸下擔任2屆重任的前理事長陳建平致詞時表示，時光飛逝，八年任期轉眼即逝。首先衷心感謝所有會員、幹部們的支持，讓他有機會為大家服務。這八年來，因為有拔河大家庭成員無私的奉獻與支援，拔河界共同完成了一場場精彩的活動，這份感動將永存心中。卸任不是終點，而是另一種陪伴的開始，期許新團隊能帶領會務蒸蒸日上。

新任理事長葉政彥多年來大力支持台灣體育運動發展，積極培育台灣體育選手，給予年輕一代選手充分發揮的空間，凡事親力親為，樂在工作、樂在付出，展現體育人積極進取的精神，是一位體育界重要推手。會員大會此次一致選出葉政彥理事長，展現了團結共識，再創顛峰的決心，葉政彥並承諾帶領新任理監事團隊，致力於推動基層拔河運動發展重點，並以2029卡爾斯魯爾世界運動會為目標，再創拔河新篇章。

本次選舉同時選出新任理事、監事團隊，為本會注入年輕與專業的力量，團隊成員涵蓋年輕的優秀人才，展現薪火相傳與創新進步的氣象。

拔河協會召開第九屆第一次會員大會，葉政彥當選拔河協會第九屆理事長。（拔河協會提供）拔河協會召開第九屆第一次會員大會，葉政彥當選拔河協會第九屆理事長。（拔河協會提供）

拔河協會召開第九屆第一次會員大會，葉政彥當選拔河協會第九屆理事長。（拔河協會提供）拔河協會召開第九屆第一次會員大會，葉政彥當選拔河協會第九屆理事長。（拔河協會提供）

拔河協會召開第九屆第一次會員大會，順利完成4年1度的改選。（拔河協會提供）拔河協會召開第九屆第一次會員大會，順利完成4年1度的改選。（拔河協會提供）

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