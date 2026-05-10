中職》生涯首安與首打點一次解鎖 朱盟：終於打出來了！

台鋼朱盟。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹19歲新秀朱盟升上一軍不到2週，生涯首安與首打點在昨天一次解鎖，還加碼演出生涯首次單場2安，他表示，擊出首安踏上壘包後，心裡第一個想法是「終於打出來了！」

朱盟於去年季中選秀會第2輪被台鋼指名，4月28日首次升上一軍，前3場出賽4打數無安打還被三振2次，他指出，雖然逐漸適應一軍的作息與節奏，沒有打出安打心裡多少會急，但學長們都鼓勵他「你才第1年，不要著急，時間到了，首安就會來。」

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台鋼昨天在洲際對中信兄弟，朱盟於5局上從德保拉手中擊出生涯首安，並帶有生涯首分打點，他表示，當下沒有多想，還是按照教練建議的策略進攻，看到直球進來就積極出棒，跑了3、4步看到球落下形成安打，心裡第一個想法是「終於打出來了！」

朱盟的生涯首安還帶有打點，幫助台鋼追至1：2只差1分，7局上面對蔡齊哲加碼演出單場第2安，他指出，首安終於出來，當然非常開心，可能因為這樣，心情比較放鬆，「那次打擊就是把該做的做好，沒想到第2支跟著來。」

總教練洪一中認為，朱盟的條件很好，運動能力很強，因為球隊有傷兵，才提早讓他上來一軍，如果沒有什麼機會上場，不如下去二軍好好磨練，終於擊出首安對信心會有幫助，雖然他以前都守游擊，目前先讓他嘗試二壘。

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