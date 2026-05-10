自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL總冠軍賽》史上第2隊！奇兵高承恩19分率裕隆打敗黑鳶締造4連霸

2026/05/10 18:59

裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕裕隆集團今在SBL總冠軍賽第5戰，靠高承恩扮演奇兵，全場6投6中，轟下全場最高19分，以75：69打敗新軍凱撒基隆黑鳶，成為史上第2支締造4連霸的球隊。

黑鳶成軍首季就闖進總冠軍賽，昨在背水一戰靠昔日SBL最佳球員周儀翔關鍵罰球，以65：64險勝，成功延長戰線，被聽牌之下，靠周儀翔今晚在SBL總冠軍賽G4，靠著周儀翔關鍵兩罰球，以65：64氣走尋求4連霸的成為2015年璞園後，SBL第二支完成4連霸的球隊。

黑鳶首節靠胡凱翔、王子綱輪流得手，取得22：19些微優勢，次節高承恩在外線頻放冷箭，單節獨攬13分，包括鐘響前的壓哨中距離得手，幫助裕隆在上半場結束取得48：34反超。高承恩前兩節拿下13分為全場最高，布蘭登11分，黑鳶以胡凱翔10分最佳。

黑鳶易籃後持續追分，靠路易士在籃下逞威，以一波11：6將分差縮小至個位數，此節路易士與老將朱億宗都拿8分，幫助黑鳶在第四節開始前追到55：61。

黑鳶在末節倒數2分49秒靠周儀翔得手一度追到68：70，隨後高承恩也回敬一顆三分彈，接著布蘭登賞了朱億宗一記火鍋，林仕軒上籃得手幫助裕隆再度擴大分差，也讓板橋體育館順利拋下藍色彩帶。

高承恩此役6投6中，包括3記三分球，罰球4罰也都沒失手，拿下全場最高19分，布蘭登貢獻18分、20籃板，奪冠後相當激動，更直接在場中單膝下跪向女友求婚，林明毅也有15分演出，黑鳶與隊史首冠擦身而過，路易士拿下全隊最高17分、18籃板，周儀翔本土最佳16分。

高承恩。（籃協提供）高承恩。（籃協提供）

林明毅。（籃協提供）林明毅。（籃協提供）

布蘭登。（籃協提供）布蘭登。（籃協提供）

胡凱翔。（籃協提供）胡凱翔。（籃協提供）

周儀翔。（籃協提供）周儀翔。（籃協提供）

裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）

裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中