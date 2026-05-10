SBL總冠軍賽》史上第2隊！奇兵高承恩19分率裕隆打敗黑鳶締造4連霸

裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕裕隆集團今在SBL總冠軍賽第5戰，靠高承恩扮演奇兵，全場6投6中，轟下全場最高19分，以75：69打敗新軍凱撒基隆黑鳶，成為史上第2支締造4連霸的球隊。

黑鳶成軍首季就闖進總冠軍賽，昨在背水一戰靠昔日SBL最佳球員周儀翔關鍵罰球，以65：64險勝，成功延長戰線，被聽牌之下，靠周儀翔今晚在SBL總冠軍賽G4，靠著周儀翔關鍵兩罰球，以65：64氣走尋求4連霸的成為2015年璞園後，SBL第二支完成4連霸的球隊。

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黑鳶首節靠胡凱翔、王子綱輪流得手，取得22：19些微優勢，次節高承恩在外線頻放冷箭，單節獨攬13分，包括鐘響前的壓哨中距離得手，幫助裕隆在上半場結束取得48：34反超。高承恩前兩節拿下13分為全場最高，布蘭登11分，黑鳶以胡凱翔10分最佳。

黑鳶易籃後持續追分，靠路易士在籃下逞威，以一波11：6將分差縮小至個位數，此節路易士與老將朱億宗都拿8分，幫助黑鳶在第四節開始前追到55：61。

黑鳶在末節倒數2分49秒靠周儀翔得手一度追到68：70，隨後高承恩也回敬一顆三分彈，接著布蘭登賞了朱億宗一記火鍋，林仕軒上籃得手幫助裕隆再度擴大分差，也讓板橋體育館順利拋下藍色彩帶。

高承恩此役6投6中，包括3記三分球，罰球4罰也都沒失手，拿下全場最高19分，布蘭登貢獻18分、20籃板，奪冠後相當激動，更直接在場中單膝下跪向女友求婚，林明毅也有15分演出，黑鳶與隊史首冠擦身而過，路易士拿下全隊最高17分、18籃板，周儀翔本土最佳16分。

高承恩。（籃協提供）

林明毅。（籃協提供）

布蘭登。（籃協提供）

胡凱翔。（籃協提供）

周儀翔。（籃協提供）

裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）

裕隆力退黑鳶完成4連霸。（籃協提供）

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