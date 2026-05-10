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自由車》許仕儒96聯賽天母站稱王 杜志濠備戰亞運拚獎牌

2026/05/10 19:14

杜志濠、許仕儒。（記者吳孟儒攝）杜志濠、許仕儒。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年96自由車聯賽台北站暨國手選拔積分賽10日在台北天母運動公園正式登場，作為115年度國手選拔積分賽開幕戰，今年賽事吸引近450名選手參賽，創下歷屆新高，同時也首度與日本「Tour de Okinawa環沖繩自行車賽」完成國際合作簽約，象徵96聯賽正式邁向國際化發展新階段。

本屆男子菁英組與U23組進行41公里、共17圈的高速城市繞圈賽，天母賽道以高速平路、密集彎道與節奏變化著稱，被視為台灣最具代表性的城市繞圈賽之一。比賽過程中，來自日本職業車隊宇都宮閃電隊（Astemo Utsunomiya Blitzen）的杜志濠與馮俊凱多次聯手發動突圍，試圖撕裂主集團，但最終由年輕小將許仕儒成功跟上節奏，在最後直線衝刺中與杜志濠上演毫秒級對決。

最終，效力於前勁車隊的許仕儒以52分18秒率先壓線，驚險擊敗同樣52分18秒完賽的杜志濠，拿下男子菁英組與U23組雙料冠軍，Bryton Racing Team的萬大中則以52分20秒奪得季軍。

許仕儒賽後坦言，原先沒有預期會以領先集團的方式完成比賽，「過程強度真的很高，我跟杜大哥（杜志濠）兩個人一直在拉高強度、擴大秒差。」他透露，關鍵時刻是在馮俊凱那波攻勢被追回後，杜志濠再次發動進攻，自己則果斷選擇跟上。「因為職業選手通常會輪流攻擊，一定要跟上去，最後衝刺我本來就蠻有信心。」

雖然在最後衝刺遭到逆轉，但杜志濠對許仕儒的表現給予高度肯定。「仕儒在國內的極端衝刺能力是數一數二的好，所以我其實有預想到最後可能會是這樣的局面。」他也認為，今年96聯賽納入國手積分制度後，明顯提升整體競爭強度，「現在有更多場比賽可以觀察不同能力型態的選手，對台灣自由車發展一定是好事。」

杜志濠今年在亞洲公路自由車錦標賽男子計時賽奪下銅牌，並順利取得名古屋亞運門票，談到接下來的目標，他坦言仍以亞運奪牌為最大目標。「這次亞運計時賽道很特別，31公里就有接近700公尺爬升，跟以往全平路完全不同，器材設定和國家隊支援都會很重要，我真的很想在亞運拿牌。」

杜志濠、許仕儒。（記者吳孟儒攝）杜志濠、許仕儒。（記者吳孟儒攝）

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