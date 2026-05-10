自由車》黃亭茵96聯賽天母站稱后 讚女子組實力全面提升

黃亭茵。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2026年《96自由車聯賽》台北站暨國手選拔積分賽10日在台北天母運動公園正式登場，作為115年度國手選拔積分賽開幕戰，今年賽事吸引近450名選手參賽，創下歷屆新高。

女子菁英組方面，「台灣一姊」黃亭茵再度展現王者經驗，以37分06秒摘下冠軍，不過相較過往多次以單飛突圍方式奪冠，今年戰況明顯更加激烈。黃亭茵坦言，今年女子組整體實力與戰術成熟度都明顯提升，「以前幾年常常可以直接突圍出去，但今年怎麼攻都甩不開，大家的頭腦跟實力都有提升。」

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最終女子組形成大集團衝刺局面，黃亭茵仍憑藉經驗與爆發力，在最後關鍵時刻成功壓制對手，再次守住后座。她表示，目前正處於亞運備戰期中的基礎恢復階段，「這場比賽其實是拿來做強度訓練，但大集團衝刺的感覺很好，很久沒有這種拉高腎上腺素、找回戰鬥感的感覺了。」

除了賽事本身，今年96聯賽另一大焦點，便是與日本Tour de Okinawa正式締結合作夥伴關係，未來透過96好動客報名的台灣選手參加沖繩賽事時，將享有專屬報到區、起跑區及限定紀念品等資源，進一步提升台灣選手與國際賽事接軌的機會。

本屆台北站四色榮譽衫得主也正式出爐，冠軍GUSTO橘衫與衝刺王TRiPEAK藍衫皆由許仕儒拿下；新人王沖繩縣自転車競技聯盟白衫由Bryton Racing Team的萬大中獲得；登山王中華賓士紅點衫則由杜志濠穿上。

第三屆96聯賽台北站完美落幕，2026年96聯賽也正式點燃國手積分戰火，9月7日將移師高海拔經典賽場「武嶺」，迎接更殘酷的爬坡決戰。

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