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TPBL季後賽》克羅馬29分大三元做白工 林書緯繳26分率國王取勝

2026/05/10 19:30

林書緯。（記者陳逸寬攝）林書緯。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤永豐雲豹今天在季後賽首輪首戰迎戰新北國王，即便拿下年度外援的克羅馬繳出29分、11籃板、12助攻大三元，但終場仍以105：113不敵國王，系列賽以0：1落後。

雲豹這季以例行賽第1挺進季後賽，而國王則是在季後挑戰賽連贏中信特攻兩場，收下季後賽第4種子位置，兩隊本季在例行賽戰績平分秋色，各拿3勝。

國王今天開局在蘇士軒、林書緯帶領下，打出16：8攻勢，而他們在首節外線手感火燙，熊祥泰飆進壓哨三分球，團隊單節6顆三分球，首節打完取得14分領先。

雲豹在第2節靠著高錦瑋連拿5分，回到個位數落後，但國王很快又在罰球線上進帳分數，保有一定領先優勢，這節尾聲雲豹米勒、克羅馬輪流跳出，帶隊持續緊追，半場打完雲豹暫時以54：66落後。

雲豹上半場三分球團隊命中率只有22.2%，米勒兩節16分為全場最高；國王方面以飛米16分最佳。

易籃後，雲豹一度靠著米勒、克羅馬發揮迎頭趕上，但林書緯適時跳出助隊穩住陣腳，但在這節尾聲，輪到迪亞洛發揮，雲豹追到5分內，但林彥廷、飛米輪流在罰球線上得分，3節打完國王仍以89：80領先。

末節國王擴大到雙位數領先，且持續在外線開火，讓雲豹只能一路苦追。終場前3分鐘，雲豹一度靠著克羅馬連續得分，回到個位數差距，但也無力逆轉頹勢，吞下系列賽首敗。

國王今天兩名球員拿下超過20分，林書緯攻下全隊最高26分、7籃板、7助攻，替補上陣的飛米貢獻21分；雲豹方面，克羅馬攻下全場最高29分、11籃板、12助攻，米勒貢獻23分、11籃板，高錦瑋繳出13分。

飛米。（記者陳逸寬攝）飛米。（記者陳逸寬攝）

克羅馬。（記者陳逸寬攝）克羅馬。（記者陳逸寬攝）

米勒。（記者陳逸寬攝）米勒。（記者陳逸寬攝）

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