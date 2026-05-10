中職》與王光輝成為第1對出賽900場、千安的父子檔 王威晨：很榮幸

王威晨。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕王威晨昨天達成生涯900場出賽，是中職史上第40人、現役第11 人，身為隊長的他卻沒有太特別的感覺，只在意中信兄弟昨天贏球，得知與父親王光輝成為中職第1對出賽900場／安打1000支的父子檔，他很榮幸可以追逐父親的成就。

王威晨指出，只要還能留在職棒這個舞台，出賽場數自然會不斷累積，900場只是過程中的1場，畢竟自己才34歲，應該還有能力再打幾年，希望持續交出還可以的成績，「再拚1個900場？應該有點難，先往1000場努力，重要的是可以幫助球隊。」

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王威晨累計出賽900場、安打1110支，與王光輝出賽968場、安打1009支，是中職第1對出賽900場／安打1000支的父子檔，他表示，父親與他是型態完全不同的打者，他很榮幸能與父親共同在職棒留下一些成績，下個目標是超越父親的出賽968場，「我全壘打拚不過他，至少要有幾項贏過他嘛！」

※中職首對出賽900場／安打1000支父子檔

球員 球隊 出賽 安打 打點 得分 全壘打 盜壘 打擊率

王光輝 兄弟象 968 1009 524 456 91 42 0.285

王威晨 中信兄弟 900 1110 350 503 13 153 0.310

註：統計至2026.5.10。

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