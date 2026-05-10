中職》誰說樂天打擊很弱？ 猿單局狂攻7分打爆獅

樂天桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天賽前為止，樂天桃猿在5月的6場比賽共35局攻勢只拿下6分，平均每場只進帳1分，戰績是慘淡的1勝5敗，今天樂天打線在4局下猛然甦醒，單局灌進7分鎖定勝局，超越5月6戰總得分，加上洋投威能帝繳7局無失分優質先發，最終樂天就以7：2擊敗統一獅，締造本季團隊單場得分新高。

今天賽前為止，本季樂天團隊打擊率2成20、上壘率2成81、長打率2成94、平均每場得2.4分都是全聯盟最差，此役前3局在獅隊先發投手郭俊麟壓制下，樂天難越雷池一步。

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關鍵出現在4局下，該局樂天前3棒打者林泓育、劉子杰、林子偉都靠安打上壘，形成無人出局滿壘，宋嘉翔擊成一壘線邊軟弱滾地球，郭俊麟直接用手套接拋傳給捕手張翔，已來不及抓到奔回本壘的林泓育，樂天先馳得點，接著馬傑森高飛犧牲打再添1分，兩出局後陳晨威敲出三壘安打帶有2分打點，成晉靠觸身球上壘，林智平打下1分打點安打，林泓育再敲2分打點三壘安打，單局貢獻2安，樂天一輪猛攻一口氣打了11人次灌進7分奠定勝基。

獅隊在6局上靠2安和對方守備失誤拿下1分，8局上再追加1分，樂天王牌威能帝先發6局被敲4安飆8K，失1分非責失拿下本季第2勝和單場MVP，郭俊麟先發3.2局被敲8安失7分都是責失苦吞本季第2敗，防禦率從2.50暴漲到4.98，對樂天慘吞跨季11連敗。

樂天桃猿陳晨威。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手郭俊麟。（記者陳志曲攝）

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