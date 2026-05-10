TPBL》國王闖季後賽收3連勝 林書緯力挺洪志善「他已經成功了」

新北國王代理總教練洪志善。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕新北國王今天在季後賽首輪首戰以113：105擊敗台啤雲豹，自季後挑戰賽起收3連勝，季中臨危授命接掌兵符的總教練洪志善也有感而發，他坦言，自己的能力可能不足，但球隊的兄弟們都支持自己的決策，而林書緯也力挺他並直言，球隊能走到這裡「他已經是成功的」。

衛冕軍國王這季改由派翠克執教，但開季戰績不理想，派翠克也提早「下課」，改由洪志善任代理主帥。即便國王這季打得跌跌撞撞，但最終仍拿下例行賽第5，並在挑戰賽對中信特攻奪下2連勝，取得季後賽門票。

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今天面對雲豹，國王一路壓制對手，尤其團隊三分球34投16中，除了林書緯攻下26分，飛米貢獻21分、6籃板。

不被看好情況下，從挑戰賽到季後賽拿下3連勝，洪志善坦言，其實球隊現在是建隊以來最差狀態，自開季以來就不被看好，尤其自己又在季中臨時接下主帥一職，他很感謝球員對他的信任，「我的能力可能沒有這麼好，但我的這些兄弟都很挺我，相信我做的決策，而我也就是用自己當球員的經驗來執教，大家最後這幾場已經調整到季後賽模式，現在就是季後賽國王。」

一一突破外界質疑帶隊打進季後賽，林書緯也力挺洪志善，「我覺得一開始情勢對小胖（洪志善）就是很不公平，他接手時我們已經打了3個月，加上之前教練體系完全不一樣，要重新磨合，現在打到這裡，我認為他已經是成功的。」

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