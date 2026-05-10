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中職》3發追平彈+高國麟再見安打！富邦戲劇化贏球

2026/05/10 20:42

高國麟。（資料照，記者陳逸寬攝）高國麟。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將和味全龍週末系列賽最後一場，雙方形成拉鋸戰，富邦悍將發揮韌性，戴培峰、孔念恩和王念好，單場合計3支追平轟，延長賽，代打高國麟延長賽再見安打，富邦8:7贏球。

富邦先發投手鈴木駿輔首局狀況連連，先被郭天信擊出首局首打席全壘打，郭天信個人生涯第4支首局首打席全壘打。鈴木接著保送朱育賢，又被劉基鴻敲二壘打，1出局後面對李凱威，挨強襲球，帳面上形成內野安打，王順和滾地球又下一城，龍隊該半局還跑出2盜壘，單局合計3分。

郭天信。（記者林正堃攝）郭天信。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手郭郁政2局下遭狙擊，李宗賢、孔念恩敲安後，戴培峰3分砲一棒追平，林澤彬、王苡丞接連安打。悍將一度連5打席敲安，最後因雙盜壘戰術失敗沒能搶下超前分，但追平比數。

5局上，鈴木駿輔眼見已製造兩出局，朱育賢擊出的右外野方向飛球，右外野手童堉誠卻沒能掌握來球，二壘手林澤彬一路跑向右外野但沒能補救，紀錄上是一支二壘打，劉基鴻接著又擊出二壘打，味全龍隊就靠著對方守備瑕疵與安打，再次領先。富邦5局下一度反攻，童堉誠將功折罪敲安、范國宸生涯第700安打，富邦單局2安，但郭郁政三振張育成，力保不失。

6局下，孔念恩從李超手中擊出中外野方向陽春砲，一棒將比數追平，雙方再次回到原點，這也是孔念恩本季首轟。

鈴木駿輔6局失4分退場，7局上，李吳永勤登板，首位打者郭天信偷點形成內野安打，朱育賢雙殺打。該半局，龍隊單局出現兩支內野安打，富邦換上張奕，被李展毅敲安，造成一三壘有人，李凱威再補上落點巧妙的安打，龍隊再次領先。

7局下，面對林子昱，童堉誠擊出個人單場第2支安打，池恩齊接著敲安，范國宸高飛球，代跑周佳樂搶攻三壘，輔助判決維持原判，一三壘有人。張育成遭觸身球保送形成滿壘，李宗賢擊出雙殺打，富邦攻勢瓦解。

9局下，龍隊仍1分差領先，推出守護神林凱威，周佳樂飛球出局，王念好本季第3轟出爐，一棒將比數追平，也是富邦此役第3度追平。范國宸飛球出局，張育成內野飛球出局。

突破僵局制10局上，移防右外野的孔念恩判斷瑕疵，帳面上紀錄為李展毅二壘打，味全第4度取得領先。1出局後，代打劉俊緯敲安，一三壘有人，張政禹高飛犧牲打，味全再得1分。

帶著2分領先進入10局下，龍隊推出林鋅杰，首位打者李宗賢敲安，造成一三壘有人，孔念恩選到保送，無人出局滿壘。戴培峰安打帶有1分打點，林澤彬高飛犧牲打追平，富邦第4度平手，王苡丞飛球形成2出局，代打高國麟再見安打。

劉基鴻。（記者林正堃攝）劉基鴻。（記者林正堃攝）

李凱威。（記者林正堃攝）李凱威。（記者林正堃攝）

戴培峰。（記者林正堃攝）戴培峰。（記者林正堃攝）

王念好。（記者林正堃攝）王念好。（記者林正堃攝）

李展毅。（記者林正堃攝）李展毅。（記者林正堃攝）

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