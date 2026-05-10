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中職》「貧打樂天」單局海灌7分的關鍵 曾總賽後解密

2026/05/10 21:20

樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳志曲攝）樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天賽前為止，樂天桃猿在5月的6場比賽總計53局攻勢只拿下6分，平均每場只進帳1分，此役樂天打線在4局下猛然甦醒，單局灌進7分鎖定勝局，超越5月6戰總得分，最終樂天就以7：2擊敗統一獅，締造本季團隊單場得分新高。

此役4局下樂天前3棒林泓育、劉子杰、林子偉都靠安打上壘，形成無人出局滿壘，宋嘉翔擊成一壘線邊軟弱滾地球，郭俊麟直接用手套接拋傳給捕手張翔，已來不及抓到奔回本壘的林泓育，樂天先馳得點，接著馬傑森高飛犧牲打再添1分，兩出局後陳晨威敲出三壘安打帶有2分打點，成晉靠觸身球上壘，林智平打下1分打點安打，林泓育再敲2分打點三壘安打，單局貢獻2安，樂天一輪猛攻一口氣打了11人次灌進7分奠定勝基。

團隊攻擊火力突然大爆發，今天賽後樂天總教練曾豪駒表示，之前讓選手自由攻擊，但收到的效果沒有那麼好，今天就是回歸到棒球最基礎的東西，也就是耐心選球，知道怎麼樣在球賽做突破，這是好的地方，找到好的方式比賽，希望年輕選手學習學長如何去比賽，而不是只有攻擊。

曾豪駒認為，打者要怎麼堆積壘包、推進，讓球隊愈來愈順很重要，在球隊不順的時候想要拿到1分都不容易，當長打火力出不來會滿辛苦的，所以回歸到棒球基本面，這是今天做得好的地方。

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