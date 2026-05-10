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網球》何智仁「藏球」建功 斗六小博士奪回全國團體賽冠軍

2026/05/10 21:42

何智仁。（網協提供）何智仁。（網協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第15屆「正新瑪吉斯第一金控盃」全國網球團體錦標賽在彰化員林運動公園落幕，公開組斗六小博士何智仁／洪睿晨壓軸第3點挺住壓力，終以點數2：1終止巨象隊三連霸，繼2019年後再次封王。

斗六小博士和巨象隊2024年公開組冠軍賽強碰，後者完成衛冕，今雙方人馬再次對壘，斗六首點由過去ITF老搭檔楊宗樺／黃琮豪以6：3拿下，次點2：6不敵，第3點何智仁在3：2關鍵時刻「藏球神技」解圍，最終6：3獲勝，助隊總點數2：1奪冠。原來當時兩人站位相當靠近，後排的何智仁化危機為轉機，反拍回擊巧妙從洪睿晨腰間出手正好形成「藏球」角度，令對手反應不及，全隊為之振奮，也成為封王契機。

「眼睛盯住球，不要怕打到隊友。」何智仁賽後笑著回憶當時的情景，「關鍵時刻一定會有壓力，但我們都是有經驗的選手，知道如何讓壓力變成專注力，盡情去享受比賽。」何智仁曾是青少年國手，因經濟壓力放棄職業夢想，跟夥伴一起創辦「心元網球」指導後進，不僅帶著小朋友入門，還是歌壇天王周杰倫的教練，「其實以前從沒想過會當教練，但後來慢慢覺得教育是最重要的事，我們不只傳承球技，也協助孩子身心發展。」

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