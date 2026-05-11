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NBA季後賽》尼克轟25顆三分球、飆隊史新高144分 4戰橫掃七六人晉東冠

2026/05/11 08:50

尼克晉級東部決賽。（路透）尼克晉級東部決賽。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕不讓七六人有任何翻盤機會，尼克今天在G4早早打爆對手，全場狂轟25顆三分球，追平季後賽單場紀錄，以144：114輕取七六人，系列賽4：0勝出，晉級東部決賽。

尼克首節手感就燙得不像話，單節轟進11顆三分球，建立19分領先優勢，之後也一路保持領先，全場最大分差達44分，勝負毫無懸念，單場狂轟144分也締造隊史季後賽新高，且季後賽豪取7連勝，同樣刷新隊史最長紀錄。

布萊德（Miles McBride）轟進尼克最多7顆三分球、拿25分，布朗森（Jalen Brunson）投進6顆三分球、挹注22分，哈特（ Josh Hart）和薛米特（Landry Shamet）各有4顆，合計進帳29分，團隊共5人得分達雙位數，尼克也在本季季後賽展現狂傲火力，10場總淨勝分達194分，東冠決賽對手將是騎士與活塞系列賽勝方。

七六人在首輪克服1勝3負落後劣勢大逆轉，但次輪碰上尼克毫無招架之力，背水一戰由恩比德（Joel Embiid ）的24分表現最佳，馬克西（Tyrese Maxey）17分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr. ）10分，其餘沒有球員得分破10，最終遭到4戰橫掃，提前放暑假。

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