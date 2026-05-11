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NBA》拿選秀大年第5順位換祖巴克 溜馬總裁：我很抱歉…

2026/05/11 09:50

由於交易來祖巴克，溜馬今年第五順位籤被快艇拿走。（資料照，美聯社）由於交易來祖巴克，溜馬今年第五順位籤被快艇拿走。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA稍早進行今年選秀順位抽籤，狀元由聯盟墊底的巫師抽中，而本季因為傷病問題聯盟倒數第2的溜馬，最終抽到第五順位，但這支籤因為季中交易來中鋒祖巴克（Ivica Zubac），所屬權落在快艇手上，讓溜馬總裁普里查德（Kevin Pritchard）出面向球迷們道歉。 

溜馬今年在季中交易大限前，和快艇完成交易，送出馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、傑克森（Isaiah Jackson）、兩個首輪選秀籤和一個次輪選秀籤，換回祖巴克、布朗（Kobe Brown），其中今年首輪籤為前4順位保護，最終溜馬僅抽到第5順位，選秀大年的樂透籤就這樣讓給快艇。 

對此溜馬總裁普里查德特別在社群上向球迷們道歉，表示他承擔這次風險，本來覺得他們會有一些好運，最終卻只抽到第5順位，「但還是請大家記得，這支球隊值得一個先發中鋒，用最好的陣容迎接新賽季，我們一直都很有韌性。」

在今年選秀順位抽完後，《富比士體育》記者希德里（Evan Sidery）發文，指出溜馬等於是用馬瑟倫、傑克森、今年第5順位、2029年無保護首輪、未來次輪換來祖巴克，直呼這樣的代價實在太大。

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