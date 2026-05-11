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NBA季後賽》末節大逆轉！愛德華茲飆36分助灰狼勝馬刺扳平系列賽

2026/05/11 10:29

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽以1：2落後的灰狼，今天在西部準決賽第4戰末節上演逆轉秀，「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）狂砍36分，率隊以114：109擊敗馬刺，系列賽追成2：2。

系列賽取得2：1領先的馬刺，今天在首節打完暫時以4分落後。第2節進行約3分多鐘時，陣中球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在和灰狼里德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）爭搶籃板後，為了護球而出肘打到對方臉部，最後被升級為二級惡意犯規，斑馬生涯首度遭驅逐出場。

今天馬刺上半場團隊命中率50%，卡瑟爾（Stephon Castle）繳出全隊最高14分，灰狼方面愛德華茲上半場進帳全場最高18分，助隊在半場打完暫時以60：56領先。

即便沒有溫班亞瑪，馬刺也沒有輕鬆被甩開，第3節開局就追平也成功超車，並靠著卡瑟爾、福克斯（De'Aaron Fox）發揮，末節持續擴大領先。隨後愛德華茲跳出連續得分帶隊超車，兩隊展開拉鋸，終場前3分鐘時，戈貝爾（Rudy Gobert）籃下得分後，愛德華茲接力開火，灰狼握有優勢。

最後1分鐘時，灰狼擴大到7分領先，馬刺也無法把握接下來的進攻機會，只能眼看對手收下勝利，無緣在這一戰聽牌。

愛德華茲攻下全場最高36分、6籃板，里德進帳15分、9籃板次之；馬刺方面，福克斯繳出24分全隊最高，卡瑟爾20分次之。

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