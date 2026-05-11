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MLB》怪力三壘安帶打點！李灝宇解鎖生涯第一次 老虎終結5連敗

2026/05/11 11:11

李灝宇。（路透）李灝宇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕老虎台灣怪力男李灝宇今天敲出大聯盟生涯首支三壘安打，解鎖里程碑，助隊以6：3擊敗皇家，終結5連敗。

李灝宇今天重返先發打線，面對皇家打第8棒守二壘，賽前連4戰熄火的他，2局上半首打席就建功，逮中卡麥隆（Noah Cameron）的失投速球，掃出右外野深遠飛球形成三壘安打，擊球初速高達100.1英哩，送回一壘跑者助隊先馳得點，這是李灝宇大聯盟生涯首度擊出三壘安。

李灝宇4上敲右外野飛球出局，6上原本會迎來第三打席，但皇家派出右投米爾斯（Nick Mears），因此老虎換上代打。李灝宇此戰2打數敲1安，有1分打點、跑回1分，打擊率上升至0.174。

老虎在6上靠代打的沃克曼（Gage Workman）扛出2分砲超前比數，取得5：3領先，第7局安打串聯添加重要保險分，終場以6：3收勝。

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