中職》台日雙獅會第11年 6月底邀「東方特快車」郭泰源與西武名將同台！

2026雙獅聯名LOGO。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台日職棒球迷最期待的年度盛事「2026台日雙獅交流會」即將盛大登場！統一7-ELEVEn獅與日本職棒埼玉西武獅交流正式邁入第11年，去年季末林安可正式加盟埼玉西武獅隊，也讓兩隊情誼更加深厚。隨著台南亞太棒球場啟用，今年雙獅交流也將在全新舞台寫下嶄新篇章。

為慶祝雙獅交流的重要里程碑，今年將於台灣、日本兩地各舉辦三天主題活動。台灣場將於6月19日至21日端午連假期間登場，並首度邀請西武黃金世代重量級OB來到亞太成棒主球場，包括棒球迷最熟悉的渡邊久信、以及傳奇名投工藤公康及潮崎哲也，與台灣球迷近距離交流。統一獅隊也特別透過富邦悍將球團，邀請西武獅隊史堪稱最強洋助人，有「東方特快車」美稱的郭泰源顧問一同共襄盛舉，與多位西武傳奇球星夢幻同台，重現西武黃金世代經典風采！

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除了傳奇球星外，每年最受期待的啦啦隊與吉祥物交流活動也將同步登場。埼玉西武獅官方啦啦隊bluelegends與人氣吉祥物LEO將再次來台，與Uni Girls及萊恩、盈盈帶來精彩聯合演出及場外互動活動，讓球迷近距離感受台日棒球應援文化魅力。

台灣場活動結束後，6月26日至28日也將於埼玉西武獅主場Belluna Dome舉辦日本場雙獅交流活動。今年統一獅將由Uni Girls成員瑟七、柔一、曼萍、一七與萊恩、盈盈前往日本埼玉，共同站上Belluna Dome舞台，向日本球迷展現來自台灣棒球的熱情與活力。更多活動資訊也將陸續公開，敬請球迷朋友持續關注！

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