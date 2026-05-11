中職》「樂天五本柱」中文甜唱《說愛你》！廉世彬被讚強到像原唱

樂天五本柱，左起高佳彬、廉世彬、河智媛、禹洙漢、金佳垠。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職樂天桃猿週末推出超人氣「小魔女DoReMi主題日」，10日更迎來久違的「樂天韓籍五本柱」合體，不只帶來滿滿魔法感應援，賽前還驚喜挑戰中文歌曲《說愛你》。五人甜美嗓音搭配穩定表現，讓現場粉絲又驚又喜，尤其廉世彬自然流暢的中文咬字與唱腔，更被球迷狂讚「根本像原唱」、「中文進步太誇張」，掀起熱烈討論。

為了這次演出，女孩們私下全力準備。廉世彬透露，五人分配好段落後，「每天都一直聽歌、很努力地背歌詞，所以也覺得多虧這樣，表演才能順利完成！」她笑說，雖然中文歌有點難，但因為歌曲很好聽，所以能開心地一直反覆練習。河智媛表示，「練習時間大概花了一週左右，因為歌曲節奏偏快，很怕講錯或唱錯，所以其實非常緊張。」而金佳垠則自爆，「其實我是前一天晚上才開始背的！還一個人把遙控器當成麥克風，一直狂唱，哈哈哈哈！」可愛模樣讓人直接想像練唱畫面。

請繼續往下閱讀...

相較去年「三本柱」挑戰中文歌，今年五人版本不只氣勢全面升級，整體中文咬字、節奏感與舞台默契也被粉絲大讚「中文大躍進」。禹洙漢分享，「背歌詞真的花了很多時間，明明覺得自己已經全部背起來了，結果一轉頭腦袋又瞬間一片空白，讓人有點沮喪。」今年新加入的高佳彬坦言，一確定分配段落後就立刻投入練習，「因為這是在樂天第一次唱這首歌，所以很想把歌詞好好背起來，每天持續練習後就慢慢熟悉了，後來就沒有太大的困難了。」

談到替自己的表演打幾分，女孩們答案也展現不同個性。金佳垠笑說，「給自己50分！感覺歌詞應該沒有唱錯，但因為太緊張了，已經不記得自己到底怎麼唱的了。」河智媛說，「我一直提醒自己不要唱錯歌詞，我給自己40分。」高佳彬坦言因為太緊張，聲音一度發抖，「但至少有順利沒有失誤地唱完，我給自己70分。」而被球迷狂誇「像本尊唱的」的廉世彬則給自己90分，「一開始有點緊張，但到中間後就慢慢放鬆了，感覺後面表現還不錯！五本柱今天也很帥氣呢！」

這次「小魔女DoReMi主題日」獲得球迷熱烈好評，被問到如果真的擁有魔法，最想擁有什麼能力時，河智媛、金佳垠與廉世彬竟默契十足回答「瞬間移動」。廉世彬笑說，「因為移動的時間實在太無聊了，所以很想可以立刻抵達目的地！」河智媛說，「這樣就不用辛苦跑遠路，一下子直接回家。而且我也很喜歡旅行，所以感覺會很方便。」禹洙漢則許願「怎麼吃都不會胖」，因為自己實在太愛美食；高佳彬則暖心表示，希望擁有「讓很多人愛我的能力」，但也不忘補上一句：「當然，我自己也要能夠給大家很多很多的愛才行！」展現樂天女孩最迷人的熱情與親和力。

五本柱和小魔女合照。左起：河智媛、金佳垠、高佳彬、廉世彬、禹洙漢。（樂天桃猿提供）

河智媛。（樂天桃猿提供）

禹洙漢。（樂天桃猿提供）

金佳垠。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法