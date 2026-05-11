TPBL》年度第一隊名單出爐！高錦瑋全票通過、連兩季入選

年度第一隊入選名單。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今正式公布 2025-26 賽季超時空街球對決 TPBL年度第一隊與年度第二隊名單，表彰本季在個人表現、球隊貢獻與整體影響力皆有頂尖發揮的球員。其中，高錦瑋與克羅馬（Lasannah Kromah）連續兩季入選年度第一隊，蘇文儒則連兩季入選年度第二隊，再次展現穩定且具代表性的賽季表現。

本季TPBL年度第一隊名單為後場高錦瑋（桃園台啤永豐雲豹）、高國豪（新竹御嵿攻城獅），前場阿巴西（新北中信特攻）、克羅馬（桃園台啤永豐雲豹）與馬可（Marko Todorovic）（新北中信特攻）。整體陣容兼具個人能力、團隊影響力與攻守全面性，多位球員更在本季繳出聯盟頂尖數據與代表性表現。

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高錦瑋本季持續展現聯盟頂級控場能力與進攻節奏掌握，不僅是球隊進攻發動核心，場下也經常主動帶領年輕球員加練，展現領袖責任感與職業態度，並以26票全票入選年度第一隊。高國豪則在歷經上季低潮後強勢回歸，本季重新展現招牌侵略性與個人能力，不僅能在關鍵時刻改變比賽節奏，其拚戰態度與場上情緒感染力，也多次帶動球隊士氣與主場氛圍。

前場部分，阿巴西延續強勢切入破壞力與全能身手，無論轉換進攻、防守壓迫或關鍵得分皆具高度影響力；克羅馬則在本季包辦得分王與抄截王，並率領桃園永豐雲豹以例行賽龍頭之姿挺進季後賽，連續兩季入選年度第一隊；馬可則憑藉穩定禁區威嚇力與攻防貢獻，成為球隊不可或缺的重要支柱。

年度第二隊方面，後場由丁聖儒（台北台新戰神）、蔣淯安（福爾摩沙夢想家）與蘇文儒（高雄全家海神）入選，前場則為德魯（Drew Pember）（新竹御嵿攻城獅）與霍爾曼（Aric Holman）（福爾摩沙夢想家）。多位球員在本季皆展現高度穩定性與關鍵影響力，成為球隊戰績的重要核心。

其中，丁聖儒本季以場均 7.7 次助攻拿下聯盟助攻王，其中助攻雙位數場次達 8 場，為本土球員之最，展現穩定的組織能力與場上掌控力。蔣淯安則在走過上季低潮後，於本季下半段逐漸找回比賽節奏，憑藉豐富經驗與成熟控場能力穩定球隊表現，且場均助攻、籃板與抄截皆名列本土球員前十，展現全面身手。

蘇文儒則憑藉穩定外線、積極防守與多功能角色定位，連續兩季入選年度第二隊；德魯以全面進攻能力與禁區宰制力，成為本季最具代表性的外援之一；霍爾曼則在攻防兩端展現穩定輸出與禁區存在感，整季維持高效率表現。

此外，本季年度第一隊獎項由《超時空街球對決》冠名贊助。品牌以「跨時空頂尖對決」為核心概念，強調不同世代與風格球員之間的競技碰撞，與年度第一隊所代表的「各位置最頂尖球員組合」精神相互呼應。

聯盟表示，超時空街球對決 TPBL年度第一隊與第二隊評選除考量個人數據外，也綜合球員對球隊戰績、比賽內容與整體聯盟影響力等面向，希望透過獎項肯定本季表現最具代表性的頂尖球員。

年度第二隊入選名單。（TPBL提供）

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