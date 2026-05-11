桌球》擊退金石小將陳凱程 林晉霆奪下達卡青奧國手門票

一銀小將林晉霆入選達卡青奧桌球國手。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕16歲的一銀小將林晉霆今天在2026年達卡青年奧運桌球國手選拔賽男子組賽事連闖3關，最終以4:1擊退金石乒乓15歲新星陳凱程，拿下青奧國手門票。

這次青奧國手選拔賽共有11名好手角逐，U17世界排名第8的林晉霆在小組賽以直落三打敗松山家商隊友張秉恩。進入8強賽後，他再度以4:2擊敗張秉恩，4強遭遇內湖高工的黃培祐，林晉霆在局數2:0領先下被追成3:3，決勝局更陷入6:8的險境，但他沉著面對，打出一波5:1的反擊，11:9驚險過關。

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今年勇奪U15國手排名賽第一的陳凱程，雖然是這次青奧選拔賽年紀最小，但他這兩年擔任台灣一哥林昀儒的陪練員，進步神速，今年一舉拿下U15、U17和U19歲3張國手證書，他在8強賽先以4:1力退智淵乒乓球館的洪哲硯，報了今年U19排名賽落敗的一箭之仇，4強再以4:1解決一銀的許安柏，闖進決賽。

決賽重演今年U17排名賽冠軍戰戲碼，當時林晉霆以3:1獲勝。今天再度交鋒，雙方前兩局以11:7、4:11不分軒輊，關鍵第3局，小林在8:8時連拿3分，包括最後的幸運擦邊球絕殺，11:8再度領先，第4局小林又在3:2領先時連續正手搶攻得手，連拿5分，也徹底打垮對手的鬥志，以11:5、11:7再下兩城，青奧門票順利到手。

林晉霆表示，「很開心可以參加青奧這麼大型的比賽!」小林和陳凱程從小打到大，彼此的球都很熟悉，「他的速度很快，我一開始就是想辦法先跟住，第3局能拿下是關鍵，感覺之後他就沒氣了，第4局開始我就是放開打，主動上手。」

前陣子台灣隊在左營國訓中心備戰倫敦世界團體錦標賽，林晉霆也進駐國訓和不少國手對練，收穫頗豐，正手能力也提升，對於達卡青奧的目標，他表示，「盡力去拚，希望能打出成績奪下獎牌!」

林晉霆在決賽擊敗陳凱程，當選青奧國手。（桌協提供）

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