新北59名小將授旗出征 前進花蓮挑戰全國小學田徑賽

新北市光榮國小黃永誠短短1年突破個人成績，展現強大爆發力。（圖由新北市體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕2026年全國小學田徑錦標賽將於5月13日至14日在花蓮縣登場，新北市代表隊今（11）日在板橋體育場舉行授旗儀式，體育局長洪玉玲勉勵全隊59名選手帶著自信與熱情，迎戰全國舞台，展現新北小將不畏挑戰、全力拚戰的運動家精神。

洪玉玲表示，新北市長期深耕基層體育，透過市小運、代表隊選拔、集中訓練與全國賽事參與，持續打造完善的培育環境，讓孩子在運動中建立自信、培養毅力與團隊精神。她也勉勵所有代表隊選手，站上全國舞台不只是比拚成績，更是展現平時努力與運動家精神的重要時刻，希望選手帶著享受比賽的心情全力衝刺，跑出屬於自己的精彩篇章。

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體育局表示，本屆代表隊皆為今年新北市小學運動會田徑賽中脫穎而出的優秀選手，每位小將都歷經長時間訓練與層層選拔，才能站上全國賽舞台。此次代表授旗的光榮國小選手黃永誠，不僅擁有優異運動天賦，在課業上也保持自律與認真態度，是文武雙全的代表性選手。

黃永誠在田徑場上面對一次次高強度訓練與挑戰，從不輕言放棄，始終相信「真正的勝利，就是堅持到底」。他每天反覆練習起跑、加速與節奏調整，將每一次訓練都化作進步的養分，也讓成績出現驚人成長。60公尺項目從去年市小運8秒87大幅進步至今年7秒83；100公尺更從14秒23躍升至12秒59，短短1年大幅突破個人成績，展現強大爆發力與全國競爭實力。

來自萬里國小的吳芯樺出身運動世家，對田徑充滿熱情，去年成為史上首位以4年級身分入選代表隊的選手，今年持續突破自我，在60公尺及100公尺項目勇奪全市總排名第1名。她平時除了維持高強度訓練，也積極調整起跑節奏與步頻穩定性，希望在全國舞台持續突破自我。

新北萬里國小吳芯樺以小五生之姿挑戰全國舞台。（圖由新北市體育局提供）

新北市代表隊今（11）日在板橋體育場舉行授旗儀式，全力迎戰2026年全國小學田徑錦標賽。（圖由新北市體育局提供）

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