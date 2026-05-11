PLG》洋基女孩感謝祭太有料！韓文、中文、台語全開唱 粉絲狂喊戀愛了

一暄（中）唱愛你。（洋基工程籃球隊提供）

〔體育中心／綜合報導〕洋基工程籃球隊啦啦隊「洋基女孩」9、10日連兩天舉辦感謝祭，一暄、娜比、芮妮分別挑戰中文、韓文與台語歌曲演出，誠意十足的舞台安排讓現場粉絲驚喜連連。其中娜比挑戰演唱韓文歌前，還特地先唱給崔洪邏「驗收」，獲得一句「不要緊張，要相信自己」的暖心鼓勵。從王心凌的《愛你》、韓團 NewJeans 歌曲《Ditto》，到台語經典金曲連發，也讓粉絲看見女孩們用心準備表演的一面。

洋基女孩一暄這次選擇演唱《愛你》，她笑說，一直覺得自己「不是唱歌的料」，因此特地挑了一首大家都熟悉、能一起帶動氣氛的歌曲，希望在賽季尾聲，大家依然能沉浸在熱情與快樂的氛圍裡。她也透露，平常在KTV其實更常唱Rap，但《愛你》幾乎是「大家一點就會一起唱」的經典歌，因此最後決定把這首歌送給粉絲。

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除了演出內容，一暄也分享感謝祭期間最溫暖的小插曲。她提到，自己和淡備都是2月生日，以前因為寒假關係，幾乎沒有在學校和同學正式慶生過，這次能在工作場合和大家一起慶祝，也像是彌補了過去的小遺憾。談到「洋基四皇」成員，她笑說自己和崔洪邏互動最多，不只有一起拍YouTube影片，還曾一起釣蝦、吃蝦，私下累積不少有趣回憶。

娜比透露，原本其實準備的是中文歌，但後來覺得既然站上感謝祭舞台，就想給自己一次新的挑戰，因此最後決定改唱韓文歌。她坦言，韓文歌詞真的花了很多時間練習，「中間有先唱給洪邏姐姐聽，她跟我說『很好啊，不要緊張，要相信自己。』真的因為這句話，讓我安心很多，也給了我很大的勇氣。」回想整季最難忘的時刻，娜比則表示是第一次參與洋基主場勝利的瞬間，「真正站在主場一起迎接勝利時，那種激動和感動真的很難形容。」也讓她更深刻感受到，能成為洋基的一員真的很幸福。

芮妮則誠意十足，一口氣連唱三首台語歌《無人熟識》、《愛情限時批》與《再會啦心愛的無緣的人》，讓現場粉絲聽得如癡如醉。她笑說，之前其實唱過台語歌，但當時因為重感冒，始終覺得有點遺憾，因此一直很想在這季最後一場，再好好唱一次送給大家。「雖然台語沒有很好，平常跟阿公阿嬤講話都是國語台語混著講，但我真的很喜歡台語歌。」談到本季最難忘的回憶，她則直呼能與林志玲同台跳開場舞，是自己最難忘的時刻，「本人真的跟仙女一樣漂亮，是那種連我身為女生都會忍不住冒愛心的程度。」

最後，三位「洋基女孩」芮妮、娜比、一暄也感性向球迷喊話，感謝大家整季進場支持洋基工程籃球隊，以及一路給女孩們的溫暖與鼓勵。「不管是平常的應援、留言，還是比賽時跟著我們一起喊加油，這些對我們來說都很有力量。」她們也希望，未來還能繼續在球場和大家見面，一起創造更多難忘回憶。

「洋基女孩」9、10日連兩天舉辦感謝祭。（洋基工程籃球隊提供）

「洋基女孩」9、10日連兩天舉辦感謝祭。（洋基工程籃球隊提供）

「洋基女孩」9、10日連兩天舉辦感謝祭。（洋基工程籃球隊提供）

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