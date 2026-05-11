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高球》 中信公開賽週四登場 新增涂阿玉傳承獎

2026/05/11 16:12

中信公開賽週四在東方球場點燃戰火。（記者粘藐云攝）中信公開賽週四在東方球場點燃戰火。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事2026中國信託女子公開賽一JLPGA 巡迴特別錦標賽5月14日起一連三天於東方高爾夫俱樂部登場，總獎金日幣5000萬元、冠軍獎金日幣900萬元，為日次巡最高。今年適逢中國信託成立60周年，特別新設「CTBC 60 周年 涂阿玉傳承獎」，將頒發獎牌與獎金日幣115萬元予3日賽事中單回合最低桿選手，勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉的拚戰精神。

中國信託商業銀行今舉辦中信公開賽的開賽記者會，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、賽事主席暨中國信託金融控股公司最高顧問黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）理事長黃璧洵、日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）理事森本多津子、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、侯羽薔、丁子云、劉芃姍、俞涵軒共同出席。

中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中國信託長期推廣台灣高爾夫運動，是國內首家舉辦大型高爾夫球賽事之企業，1977年及1978年舉辦中華女子高爾夫公開賽，連續兩屆冠軍就是涂阿玉；中國信託今年成立60周年，特別新設獎金日幣115萬元之「CTBC 60周年涂阿玉傳承獎」，表彰涂阿玉職業生涯榮獲115 座職業賽冠軍、7度成為日本女子高爾夫球巡迴賽賞金后，於女子高球界成就非凡的表現，勉勵選手向涂阿玉看齊，持續精進球技。

「中國信託女子高爾夫之星」侯羽桑、丁子云、劉芃姍、俞涵軒將與台灣、日本、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位好手同場競技。

本屆賽事自5月14至16日開放球迷免費人場，還有機會抽 iPhone 17 Pro、漢來日月行館精緻客房住宿券、BenQ65 吋智慧電視、BenQ 雷射智慧微型投影機等好禮，亦首度與超人氣療癒角色「貓貓蟲咖波」合作於觀眾休息區設置打卡點，歡迎球迷入場拍照。球迷亦可透過中華電信MOD 博斯高球二台轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和 CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道YouTube網路直播為選手加油。

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