桌球》世團賽大進補！郭冠宏、葉伊恬、彭郁涵排名創新高

17歲台南小將郭冠宏躍居世界排名49。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第20週世界排名，在倫敦世界團體桌球錦標賽落幕後，台灣小將積分獲得大進補，17歲的郭冠宏躍居49名，生涯首度跨進前50門檻，兩名18歲女將葉伊恬、彭郁涵排名也雙雙創下生涯最佳。

台灣男子隊在一哥林昀儒領軍下，連續兩屆獲得銅牌，所有隊員依照勝場貢獻度分享900分積分，其中小林拿下5勝，進帳375分，總分4720分仍居第7；郭冠宏打出4勝4負，獲得300分積分，排名從83一舉衝到生涯最佳的49，並超越馮翊新成為台灣新二哥；馮翊新世錦賽斬獲3勝，賺進225分，排名也從73回升至55；世錦賽未參賽的張佑安、高承睿排名都下滑，分別來到81、83名。

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女子組方面，世錦賽受安檢事件影響未能出賽的台灣一姐鄭怡靜，下跌1名成為22名；葉伊恬在世錦賽扛起一單重任，率台灣隊打進16強，個人貢獻4勝，進帳169分，從45名小幅上升至43，也打破生涯最佳紀錄44名；李昱諄、黃愉偼、簡彤娟都下跌，分居61、67、71名。

世錦賽橫空出世拿下3勝的國泰小將彭郁涵，也賺了109分，排名從103名躍居77，再創生涯新高。另兩名世錦賽國手陳思羽、吳映萱也小有斬獲，分別回升至145、211名。

率領日本隊拿下女團銀牌的張本美和，這次世錦賽締造10勝1負的戰績，只在決賽不敵世界球后孫穎莎，獲得609分，排名從第5前進至生涯最佳的第3，僅次於中國兩大主力孫穎莎、王曼昱。

葉伊恬世界排名43再創生涯新高。（取自WTT官網）

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