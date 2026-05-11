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匹克球》TPA台灣匹克球聯盟首季決賽 5月24日101登場有大咖現身

2026/05/11 17:52

TPA台灣匹克球聯盟決賽記者會，左二為聽奧網球國手林家文（記者吳孟儒攝）TPA台灣匹克球聯盟決賽記者會，左二為聽奧網球國手林家文（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPA台灣匹克球聯盟（Taiwan Pickleball Alliance）今舉辦「TPA 台灣匹克球聯盟成立暨決戰101」記者會，為 5 月 24 日即將在台北 101 登場的第一季總決賽揭開序幕。

有別於一般匹克球的單、雙打賽事，TPA是以「團體賽」為核心，採10 人一隊的五點團體賽制，報名單位以企業、學校及俱樂部為主，以團隊名義出戰。此外，TPA賽制取消Deuce 規則，讓每一球都可能直接決定勝負，第一季總決賽將發出十萬元總獎金。

本次參賽陣容包括聽奧網球國手林家文與鄒少宇，另有藝人曾國城、王家樑、李明伊（Amy）、吳大維、風田、麻由、張家瑋、王思平、梅賢志、許元康，另外，被譽為「NBA 最美主播」的日本主播宮河麻耶也將跨海親臨現場參賽。

TPA代言人楊奇煜透露將於5/24 決賽之夜獻唱演出。名人賽活動大使麻由則表示為了這次比賽正加緊練習，對於匹克球的社交性與趣味性印象深刻。兩人於記者會上手持 TPA 專屬球拍合照，展現十足的運動魅力。同時，聽奧網球國手林家文與鄒少宇跨界挑戰匹克球，在 TPA 第一季例行賽中拿下排名第二的好成績，林家文提到，「大家會覺得網球跟匹克球很像，但其實匹克球節奏更快，而且力道相較網球更輕一點，所以一開始掌控較為不易。」

TPA台灣匹克球聯盟決賽記者會，左一為聽奧網球國手林家文（記者吳孟儒攝）TPA台灣匹克球聯盟決賽記者會，左一為聽奧網球國手林家文（記者吳孟儒攝）

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