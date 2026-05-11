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MLB》極品橫掃球讓隊友直呼超噁！ 鄧愷威親曝箇中關鍵

2026/05/11 18:39

鄧愷威。（資料照，路透）鄧愷威。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力太空人的27歲台灣強投鄧愷威，橫掃球威力驚人，讓大聯盟強打者頻頻揮空，連隊友都直呼強得離譜，鄧愷威更笑說自己非常難找到可以傳接球的搭檔。

《FanGraphs》資深作家勞里拉（David Laurila）撰文指出，回顧2017年鄧愷威從台灣加盟雙城時，他的武器庫相當少，僅有速球與曲球，然而，他現在已經進化為擁有五種球路的成熟投手，其中，他的橫掃球不僅數據亮眼，連日常傳接球練習都成為隊友的「惡夢」。

隊友阿里格蒂（Spencer Arrighetti）談到鄧愷威的橫掃球，他直呼強得離譜，並說道：「我跟愷威傳接球過，那球前48英呎看起來就像速球，接著卻90度大左轉，他的橫掃球高達85英哩（約137公里），位移極其犀利，真的非常噁心。」

根據數據指出，鄧愷威本季最常使用的球路就是橫掃球，使用比例達36.3%，被打擊率和長打率只有0.118，揮空率則有27.9%。

「我是在2021年還在高階1A時學會橫掃球的，」鄧愷威透過翻譯說明學習到橫掃球的契機，自己以前在牛棚練投時很喜歡玩球，某天意外發現了一個很喜歡的握法，自己就想說明天傳接球時來試試，試起來的感覺還不錯，當時還沒有橫掃球這個名稱，所以都稱作是滑球，直到2023年升上3A後，聽教練說才知道這是橫掃球。

鄧愷威也說道：「直到去年還在巨人時，我才意識到我的橫掃球和速球有非常完美的共軌效應，我跟當時的投球教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）和牛棚教練艾爾斯頓（Gavin Alston）談過，現在也跟太空人的牛棚教練卡茨（Ethan Katz）討論過，我問他們：『為什麼我的橫掃球有時候位移不像別人那麼大，但打者就是打不到？』他們的答案都一樣：因為這顆球的共軌做得非常好。」

有趣的是，因為橫掃球位移太過難捉摸，鄧愷威在職涯中常面臨「找不到人傳接球」的窘境。鄧愷威笑說：「這種事一直發生，隊友總會抱怨我的球太噁心了，不想跟我傳接球，所以我現在通常只跟牛棚捕手練投。」

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