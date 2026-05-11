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高球》未跟隨哥哥俞俊安赴美挑戰 俞涵軒目標轉戰日巡賽場

2026/05/11 18:06

中國信託公開賽5月14日在東方球場開打，左起為侯羽桑、丁子云、劉芃珊和俞涵軒。（記者粘藐云攝）中國信託公開賽5月14日在東方球場開打，左起為侯羽桑、丁子云、劉芃珊和俞涵軒。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕2026中國信託女子公開賽一JLPGA 巡迴特別錦標賽5月14日將於東方高爾夫俱樂部點燃戰火，「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒這次也參戰。雖然過去在美國唸書打球，但她今年7月有意參與JLPGA日巡賽考試，目標轉戰日本賽場，希望藉由這場台日共證賽事當跳板並爭取佳績。

畢業於美國奧克拉荷馬州立大學的俞涵軒，為旅美好手俞俊安的胞妹，她在2023年轉職業，近幾年在台巡賽也都有穩定表現，去年在TLPGA「2025科技希望巡迴賽-第4站」抱回生涯首冠。

俞涵軒曾在中國信託女子公開賽拿下第3名，這回再度挑戰，她期待能繳出比往年更好的成績。不過，俞涵軒認為，東方球場的長草現在滿長的，挑戰不小，但果嶺感覺還不錯，「果嶺很漂亮也滿順的，希望能多賺幾桿，感覺是有機會打好。」

體驗過美國奔放自由的球風，近期俞涵軒決定轉往日本賽場，她坦言，美國幅員遼闊，看到哥哥在美巡賽四處奔波確實很辛苦，日本賽場應該更適合女生球員，「雖然LPGA感覺競爭比較強，其實日巡賽也不差，原本認為日本的球風可能比較拘謹一點，其實也是非常競爭，但大家都很有禮貌，加上在日本也有很多前輩可以給建議，但在美國可能要自己去開發。」

中國信託公開賽5月14日在東方球場開打。（記者粘藐云攝）中國信託公開賽5月14日在東方球場開打。（記者粘藐云攝）

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