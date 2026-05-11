田徑》最棒的畢業禮 瑞祥高中4女將全中運接力奪雙金

瑞祥高中田徑隊教練王昱淇（中）與4女將鄭宸涵（左起）、鄭宸鈞、李苡熏、謝宜彤共享全中運接力雙料金牌的喜悅。（瑞祥高中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市瑞祥高中田徑隊鄭宸涵、鄭宸鈞、李苡熏與謝宜彤，在今年全國中等學校運動會一舉奪得女子4x100公尺接力、4x400公尺接力雙料金牌，由於其中3人下月即將畢業，也用金牌為高中生涯劃下完美的句點，同時也將勝利的果實與學校田徑隊重要推手的前學務處主任葉俊雄開心分享！

瑞祥高中田徑隊在本屆全中運共獲得2金1銀4銅，創下校隊歷年最佳紀錄，田徑隊教練王昱淇表示，這兩面金牌不只是成績上的突破，更承載著多年來的夢想與師徒傳承之情，能夠圓夢，真的非常不容易！

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教練王昱淇過去也是瑞祥高中田徑隊的選手，她說瑞祥高中田徑隊在前學務處主任葉俊雄的帶領下，一路陪著選手茁壯。對她而言，葉主任既是恩師，也是像父親。當年王昱淇曾在葉主任栽培下奪得全中運銅牌，3年前葉主任更極力推薦她加入教練團，師徒兩人也共同立下「替瑞祥奪下金牌」的目標。

去年瑞祥田徑隊已拿下銀牌，距離金牌僅一步之遙，沒想到葉俊雄卻因病倒下，沉重責任瞬間落在王昱淇肩上。她坦言，起初也曾懷疑自己是否有能力扛起這份期待，但看到選手們即使面對高強度訓練與身體傷痛，仍咬牙苦撐、不願放棄，她決定帶領團隊全力拚戰，完成恩師多年心願。

王昱淇透露，最感動的是，當選手衝過終點、確定奪金的那一刻，葉俊雄主任當天也在現場見證多年努力的成果。也感謝一路協助田徑隊的教練許哲嘉、運動防護員嘉文老師。校長莊訓當則說，這次雙料金牌不會只是短暫的高峰，而是新的起點。

瑞祥高中田徑隊奪得全中運4x100公尺接力、4x400公尺接力雙料金牌。（瑞祥高中提供）

瑞祥高中田徑隊在本屆全中運共獲得2金1銀4銅，是歷年最佳成績。（瑞祥高中提供）

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