高球》「比賽就是想贏」侯羽桑盼把冠軍留在台灣

中國信託公開賽5月14日在東方球場開打，左起為侯羽桑、丁子云、劉芃珊和俞涵軒。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金5000萬元日幣的2026中國信託女子公開賽一JLPGA 巡迴特別錦標賽，5月14日起將在東方高爾夫俱樂部進行3回合賽事，曾在2019年以業餘球員身分奪冠的侯羽桑，這次也期盼能繳出佳績，把冠軍留在台灣。

中國信託女子公開賽這次有來自台灣、日本、南韓、泰國、新加坡及馬來西亞等地，共108位好手同場競技，爭奪900萬日元的冠軍獎金。

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侯羽桑去年在中信公開賽前兩回合都打出不錯成績，可惜決賽輪未能延續，和冠軍失之交臂。侯羽桑近期做了許多調整，特別是心態上加強，「一場球打下來都要好幾個小時，希望自己的能穩住，保持耐心的處理每一桿。」

這次身為台灣球員又是「中國信託女子高爾夫之星」等於有兩個地主身分，侯羽桑期待能有所發揮，「就像涂阿玉老師說的，比賽就是想贏，所以一定會全力以赴，我相信每個選手都是這樣。」

今年適逢中國信託成立60周年，特別新設「CTBC 60 周年 涂阿玉傳承獎」，將頒發獎牌與獎金日幣115萬元予3日賽事中單回合最低桿選手，勉勵選手傳承台灣高球天后涂阿玉的拚戰精神。對於這個獎項，侯羽桑笑說：「如果能拿到這獎，表示打得還不錯，會盡力爭取。」

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