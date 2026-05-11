日職》主審遭球棒擊中頭部陷昏迷 未來「危險揮棒」將驅逐出場

日職主審日前遭球棒擊中頭部陷入昏迷。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日職日前發生打者揮棒時讓球棒脫手、砸中主審的事故，聯盟在今天召開12球團執行委員會，正式制定「危險揮棒」的規定，只要球棒脫手砸中他人，將會被直接驅逐出場，明天起開始在一、二軍賽事啟用。

養樂多洋砲歐蘇納（Jose Osuna）在4月16日對戰橫濱DeNA時，揮棒時不慎讓球棒脫手，砸中主審川上拓斗的頭部，隨即送醫治療並進行緊急手術，雖然川上目前已經從加護病房轉入普通病房，但據悉仍陷入昏迷，意識尚未恢復。事故發生過後，日職要求主審必須佩戴頭盔，日本職棒與12球團組成的執行委員會今天東京都內召開會議，決議將針對做出「危險揮棒」的打者採取驅逐出場等處分。

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根據新規定，球棒脫手未擊中他人，將會被警告一次，若出現兩次的話將驅逐出場，若是有砸中人的話將會直接被趕出去，球棒飛入休息室、攝影區或看台，也是直接驅逐出場。另外，如果是執行短打放開球棒的話，不會被視為「危險揮棒」，球棒若是脫手飛向野手的話，打者將會被判出局，並給予警告，如果野手被球棒砸中的話，打者會直接驅逐出場。至於打者揮棒打到捕手等情況，日職官方目前仍在討論當中。

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