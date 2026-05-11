高球》仰德集團和亞巡賽簽約 台灣今年有6場賽事

九月將首度登場的仰德台灣公開賽簽約儀式出席代表─仰德集團董事長許育瑞（中）丶仰德育樂總經理許家堯（右）丶亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant（左）。（大會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕隸屬亞巡賽，總獎金高達120萬美元（約合新台幣3720萬元）的仰德台灣公開賽（YEANGDER TAIWAN OPEN），定9月17日至20日在林口高爾夫球場登場，此賽不但是今年台灣男子職業高球賽總獎金最高的賽事之一，冠軍獎金也高達21.6萬美元（約合新台幣670萬元）。

仰德台灣公開賽由仰德集團單獨冠名主辦，獲得Asian Tour的高標準認證，TPGA及林口高爾夫球場協辦，也是今年在台灣舉辦的三場亞巡賽之一。

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仰德集團董事長許育瑞基於多年來秉持連續舉辦國際大賽的堅持，將已舉辦16年的仰德TPC錦標賽，透過提高賽事總獎金，今年決定將賽事改名為仰德台灣公開賽，成為台灣最具代表性的男子職業賽，這也是他以企業集團之力與對高球最高的熱誠，重振台灣在國際高壇聲量的里程碑。仰德集團與亞巡賽代表已於5/4完成這項賽事的簽約。

另外，雙方也同時簽署今年仰德集團冠名主辦的另兩場亞次巡賽國賓ADT公開賽及新竹物流ADT公開賽的合約，使得今年台灣男子賽有三場亞巡賽及三場亞洲發展巡迴賽（ADT）共六場亞巡賽事，其中有三場都是仰德集團旗下企業主辦。

新竹物流ADT公開賽簽約記者會，仰德集團董事長許育瑞（左四）丶仰德育樂總經理許家堯（左三）丶亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant（右四）與仰德集團贊助選手合影。（大會提供）

許育瑞董事長在簽約儀式上表示， 把仰德TPC錦標賽轉變成仰德台灣公開賽是他的志業之一，也就是要讓台灣職業高爾夫運動持續發光發熱，20年的執著與堅持很不容易，選手與贊助企業也都需要堅持，才有可能看到一些成果，而傳承也是其重要因素之一，那是一種刻在骨子裡的印記，並不時地在體內流動，「就像阿公把對高爾夫的熱愛傳給了我，我再傳給兒子一樣，一代一代地傳承下去，因此堅持與傳承就是今年舉辦仰德台灣公開賽的主軸。」

他也提及，企業的功能就是多贊助舉辦比賽，尤其是ADT賽，讓年輕選手們有機會可以直接接軌到亞巡賽，繼續往國際高壇發展。因此，今年仰德集團除了連續第三年主辦國賓ADT公開賽，再增加了一場新竹物流ADT公開賽。

這三項亞巡賽事的簽約儀式由仰德集團董事長許育瑞丶仰德育樂總經理許家堯丶亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant共同出席簽署。

亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant致詞時表示，仰德台灣公開賽是仰德集團與亞巡賽的關係更進一步的升級，雙方於2010年起就持續努力為台灣選手創造更多與亞巡賽接軌的舞台，而仰德TPC錦標賽已從最初的入門級賽事，翻轉成為亞巡賽中獎金最豐厚的重要賽事之一，舉辦比賽的同時，也向世界展示台灣這座「高球之島」的實力。

隨著今年新竹物流ADT公開賽的加入，Cho公開宣布台灣已成為亞巡賽貢獻度最大的國家，他說:「亞巡賽目前沒有任何一個主辦國，能像台灣一樣，一年主辦六場亞巡賽事，台灣與仰德集團是亞巡賽取得成功的關鍵支柱。」

他也說，仰德集團用心投入主辦仰德TPC錦標賽，過去幾年已成為自己最喜歡參加的一場賽事，也是很多國外選手的首選之地！選手們很喜歡台灣，也認同台灣；因此亞巡賽對這場比賽能改名為仰德台灣公開賽，樂見其成！因為這場比賽可以讓全世界知道台灣對高爾夫運動的貢獻，宣揚台灣為高爾夫比賽的付出，與在國際高球的意義，實具外交意義。

他更提及，隨著賽事地位逐年提升，仰德集團也展現對比賽高品質的追求與不斷進步的雄心；新增的新竹物流ADT公開賽代表仰德集團發展各階層職業賽的承諾，高爾夫是講求實力的運動，其階梯式的制度讓選手們憑藉表現，可躋身更高層級的賽場；雖然頂尖舞台的名額有限，但仍有無數追夢者可望登頂；透過ADT賽的舉辦，不但能支持正要起步的新秀，追尋夢想，也能幫助資深球員重新找回巔峰人生。

國賓ADT公開賽簽約記者會，仰德集團董事長許育瑞（左四）丶仰德育樂總經理許家堯（左三）丶亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant（右四）與仰德集團贊助選手合影。（大會提供）

仰德集團自2010年起舉辦亞巡賽層級仰德TPC錦標賽，至去年已有16年15屆，其間雖曾因全球疫情的影響，於2020年停辦，2021年也因持續疫情縮減為台灣選手參賽，2022年恢復舉辦，持續至2025年，且總獎金逐年增加，自2020年的70萬美元，2023年增加至75萬美元，2024及2025年均增至100萬美元，持續締造賽史總獎金新高紀錄。今年首次將總獎金再度提高至120萬美元。

仰德TPC錦標賽過去10多年來已吸引亞洲與國際高壇高度注目，每年的賽事不僅吸引超過20個國家以上的高手來台獻技，更是持續不斷地將台灣選手推向國際舞台。

如今仰德台灣公開賽再次讓台灣選手可以在家鄉土地上參加這項最具代表性的男子賽，並吸引眾多國際知名選手前來參賽，競逐高額獎金及爭取更多世界排名積分，同時藉由更長的在台停留時間，有更多機會深度體驗台灣的魅力。

新竹物流ADT公開賽簽約記者會，仰德集團董事長許育瑞（後右）丶仰德育樂總經理許家堯（後左）丶亞巡賽總裁暨執行長Cho Minn Thant（後中）與新竹物流人員合影。（大會提供）

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