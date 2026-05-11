世桌賽》連兩屆參與奪銅 馮翊新最佩服梁靖崑不放棄精神

馮翊新是台灣隊連兩屆奪銅的固定成員之一。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2026年倫敦世界團體桌球錦標賽今天凌晨落幕，台灣男子隊連續兩屆奪下銅牌，除了連兩屆擔綱第一單打的「沉默刺客」林昀儒，上屆世錦賽只出賽2場的馮翊新，這次也扛起第二單打重任，並貢獻3勝，同樣功不可沒。

2年前釜山世錦賽，兩名巴黎奧運國手莊智淵和高承睿都在陣中，馮翊新只出賽2場，繳出1勝1負。今年世錦賽，馮翊新成為主力，從第一階段小組賽起每一場都沒缺席，繳出3勝5負，包括在最後一場小組賽以3:2扳倒世界排名第10的直拍橫打名將邱黨，幫助台灣隊以3:1力退德國。

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不過，馮翊新印象最深刻的一役是16強對丹麥之戰，他在第一點對決世界排名38的葛洛斯，在局數0:2絕境下連趕3局後來居上，幫助台灣隊先馳得點，也打出氣勢，他說，「在這麼大的比賽能演出逆轉勝，真的很不可議，當時在落後下，也沒有想去輸贏，就是放開去打。」

8強對決瑞典，馮翊新被排在第三點，也是台灣隊必須拿下的一點，但小馮拿下首局後連丟3局，遭拉納佛爾逆轉，未能完成關門任務，他說，「前兩點我們都贏了，我也太想要贏了，給自己太大壓力，加上對手拚得很兇，後面打到自己都虛掉，還好最後我們還是贏了!」

連續兩屆和林昀儒當隊友，馮翊新認為有這樣的隊友很幸福，「他真的很穩，我們只要想辦法湊到1分就可以了!」

這次世錦賽，馮翊新最佩服的是中國名將梁靖崑永不放棄的精神，他在4強對上法國「眼鏡哥」A.勒布朗、決賽第一點對決日本一哥張本智和，兩度在局數0:2的逆境下驚險化解賽末點後，上演讓2追3的大逆轉戲碼。馮翊新說，「他真的很神奇，落後時的心態很好，值得學習。」

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