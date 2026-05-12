佐佐木朗希先發戰巨人、雷霆力拚橫掃湖人 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，光芒在客場出戰藍鳥，由拉斯穆森（Drew Rasmussen）對決王牌高斯曼（Kevin Gausman）；至於另一場是道奇在主場迎戰巨人，3連戰首場推出佐佐木朗希，與麥克唐納（Trevor McDonald）交手，屆時大谷翔平能否有出色演出，幫助球隊中止2連敗，大家千萬不要錯過。

請繼續往下閱讀...

NBA季後賽有2場轉播，東部準決賽第4戰，東部龍頭活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）將力拚率隊搶下聽牌優勢，騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）坐鎮的騎士力拚延長戰線；另一場為西部第一雷霆在客場挑戰湖人，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）能否率隊取得1勝，還是吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）能帶領雷霆大軍橫掃紫金軍團，精彩戰況令人期待。

中職有2場賽事，中信兄弟推出羅戈先發，新莊客場對決富邦悍將阿部雄大；味全龍與統一獅之戰，由伍鐸強碰胡智爲。

MLB

07:00 光芒 VS 藍鳥 愛爾達體育2台

10:00 巨人 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

08:00 活塞 VS 騎士 緯來體育、愛爾達體育1台

10:30 雷霆 VS 湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 西武 VS 樂天 DAZN2

中職

18：30 中信兄弟 VS 富邦悍將 緯來體育、愛爾達體育1台

18：30 味全龍 VS 統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

18：30 台鋼雄鷹 VS 中信兄弟 緯來體育

TPBL

19：00 攻城獅 VS 夢想家 緯來育樂、MOMOTV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法