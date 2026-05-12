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黃宜甄舉重亞錦賽奪2金1銀　坦承感覺不可思議

2026/05/12 01:12

〔中央社〕在印度舉行的亞洲舉重錦標賽，台灣新星黃宜甄今天在女子48公斤級摘下2金1銀成績，她表示感覺有點不可思議，尤其確定拿到總和金牌，當下有種人生跑馬燈的感覺。

年僅20歲的舉重新星黃宜甄今天於舉重亞錦賽繳出亮眼表現，在抓舉項目陸續舉起78公斤、81公斤，僅次於另名台灣好手方莞靈，而拿到1面銀牌，接著來到挺舉項目，黃宜甄3次試舉皆完成，而且第3次如願舉起112公斤，順利拿到金牌，更以總和193公斤再進帳1面金牌。

黃宜甄挺舉挑戰112公斤成功後，鎖定總和金牌，賽後更淚崩宣洩壓力。

她接受中央社採訪時表示，過去1年仍與後十字韌帶撕裂傷勢對抗，因此有點不可思議，甚至有種人生跑馬燈的感覺，「畢竟很久沒有比國際賽，賽前還有點焦慮，很開心有扛下來，也感謝自己堅持到現在」。

自認這次亞錦賽抓舉狀況沒有調整到很好，黃宜甄分享，所幸挺舉有把心態穩住，並承受這個壓力，同時感謝台北市立大學團隊支援，還有從基層幫助自己的國、高中教練，才能繳出好的成績，「到現在還是感覺有點不真實」。

黃宜甄認為，在全國運動會後動作、技術方面持續提升，如今在亞錦賽突破自我，對於她拚6月舉行的名古屋亞洲運動會國內決選更有信心，「回去繼續訓練，修正不足之處，希望把這個好的感覺延續到亞運決選」。（編輯：陳彥鈞）1150512

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