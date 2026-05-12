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網球》球王辛納大師賽30連勝！追平喬科維奇史上次高紀錄

2026/05/12 07:08

辛納（右）。（路透）辛納（右）。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）火力全開，6：2、6：0橫掃澳洲對手巴比倫（Alexei Popyrin），義大利頭號種子挺進羅馬網賽男單16強，大師賽30連勝也追平塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic），雙雙並列史上次高紀錄。

「這是場非常精彩的比賽。他的發球很有威脅，但成功率並不高，這對我有點幫助。」這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正為5月底大滿貫重頭戲的法國公開賽暖身，頭號種子辛納發揮底線精準打法，徹底壓制巴比倫，僅花65分鐘強勢出線，「我在對方第2發的接發球一直都很好，很高興能夠晉級。」這位24歲地主球星即將迎戰排名155的同胞黑馬佩萊格里諾（Andrea Pellegrino）。

辛納大師賽連勝紀錄已坐二望一，至於史上最多的31連勝，同樣由「三巨頭」中的喬科維奇在2011年締造。此外，辛納自去年11月巴黎、今年印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅和馬德里，已延續大師賽5連冠，若能在獨缺的羅馬攻頂，不但完成大師賽6連冠的空前壯舉，更將繼喬科維奇之後，成為史上第2位集滿全部9項大師賽金盃，即增添「生涯金大師（Career Golden Masters）」的罕見成就。

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